Фицо повукао потез: Украјина остаје без струје из Словачке

23.02.2026
18:15
Коментари:0
Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да је послао захтјев управи електродистрибуције да обустави ванредно снабдјевање електричном енергијом Украјини док се проток нафте преко нафтовода Дружба не настави.
"Од данас, ако се Кијев обрати Братислави са захтјевом за помоћ у стабилизацији украјинске енергетске мреже, неће добити помоћ", навео је Фицо у саопштењу.
Он је додао да ће мјера бити укинута након обнављања протока нафте преко Украјине у Словачку.
