Петак 13. им донио срећу: Ево ко је освојио три милиона евра на лутрији

16.03.2026
13:11
Главни добитак од три милиона евра извучен је на белгијској националној лутрији, а освојила га је група од 77 становника града Борнем, која је заједнички извршила уплату.
На овај начин, свако је освојио по 39.000 евра, преносе локални медији.
Пошто је најављено да ће џекпот бити тако велика сума, мјештани који купују тикете у локалној продавници новина Летертрап договорили су се да удруже снаге и формирали групу у којој је свако уплатио по 15 евра.
Власник локала, Јоел Вербек, испричао је да већ 20 година игра лото, али никада до сада није освојио главни згодитак.
Извлачење је одржано у петак увече, а Јоел је у суботу ујутру сазнао да је њихова група имала шест тачних погодака.
“Веома сам срећан што је нас 77 освојило главну награду од преко три милиона евра. Не могу да вјерујем. То значи да ће свако добити по 39.271 евро”, казао је.
Фицо: Зеленски никада неће обновити проток нафте кроз кроз ''Дружбу''
Јоел желео да открије идентитет учесника, иако су мјештани радознали и желе да сазнају ко је освојио новац.
Он је одмах обавестио све добитнике, додајући да му је највише драго због чињенице да је усрећио 77 људи.
“Један од добитника ми је рекао да ће сав новац подијелити дјеци и унуцима, али да ће нешто мало задржати и за себе”, рекао је Јоел.
Иако је сума од 40.000 евра солидна, већина добитника ће, ипак, морати да настави да ради.
“Петак, 13. март, биће свакако дан који никада неће бити заборављен у Борнему”, закључио је Јоел.
