Вулић: Нећемо дозволити преношење надлежности кад су у питању акцизе

Извор:

СРНА

16.03.2026

13:08

Коментари:

0
Вулић: Нећемо дозволити преношење надлежности кад су у питању акцизе
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да чланови овог клуба неће подржати приједлог за укидање или смањење акциза на гориво, истичући да је ријеч о непоштовању уставних надлежности.

"Потребно је поштовати уставне надлежности, ово је питање за владе Републике Српске и Федерације БиХ. Покушај прављења владе од Савјета министара и скупштине БиХ од Представничког дома за нас је неприхватљив и то нећемо подржати", нагласила је Вулићева.

Она је рекла да се Клуб посланика СНСД-а противи хитности разматрања предложеног закона и уопште предложеној допуни због непоштовања уставне надлежности, односно покушаја преношења надлежности.

"Док ми сједимо у овом дому, то нећемо подржати", поручила је Вулићева, истичући да се у овом случају штити и ФБиХ.

Саша Магазиновић из СДП-а БиХ упутио је захтјев Представничком дому да по хитном поступку разматра Приједлог закона о допуни Закона о акцизама у БиХ, којим се Савјету министара омогућава да у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу акциза на нафтне деривате.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Сарајевски Срби платили високу цијену у рату, али и у миру

Образлажући закон, Магазиновић је рекао да би се одлука доносила на период максимално шест мјесеци у току једне године и подсјетио да су земље у региону већ реаговале како би контролисале цијене горива у актуелној енергетској кризи.

Бранислав Бореновић оцијенио је оправданим закон за хитну допуну закона како би се ограничило дивљање цијена горива у БиХ.

Сања Вулић

