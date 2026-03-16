Вулић: Нећемо дозволити преношење надлежности кад су у питању акцизе

СРНА
16.03.2026
13:08
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да чланови овог клуба неће подржати приједлог за укидање или смањење акциза на гориво, истичући да је ријеч о непоштовању уставних надлежности.
"Потребно је поштовати уставне надлежности, ово је питање за владе Републике Српске и Федерације БиХ. Покушај прављења владе од Савјета министара и скупштине БиХ од Представничког дома за нас је неприхватљив и то нећемо подржати", нагласила је Вулићева.
Она је рекла да се Клуб посланика СНСД-а противи хитности разматрања предложеног закона и уопште предложеној допуни због непоштовања уставне надлежности, односно покушаја преношења надлежности.
"Док ми сједимо у овом дому, то нећемо подржати", поручила је Вулићева, истичући да се у овом случају штити и ФБиХ.
Саша Магазиновић из СДП-а БиХ упутио је захтјев Представничком дому да по хитном поступку разматра Приједлог закона о допуни Закона о акцизама у БиХ, којим се Савјету министара омогућава да у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу акциза на нафтне деривате.
Образлажући закон, Магазиновић је рекао да би се одлука доносила на период максимално шест мјесеци у току једне године и подсјетио да су земље у региону већ реаговале како би контролисале цијене горива у актуелној енергетској кризи.
Бранислав Бореновић оцијенио је оправданим закон за хитну допуну закона како би се ограничило дивљање цијена горива у БиХ.
