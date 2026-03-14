Logo
Large banner

Вулић: Укидање акциза произвешће финансијску нестабилност

Извор:

СРНА

14.03.2026

11:49

Коментари:

1
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да СНСД неће подржати приједлог о укидању или смањењу акциза на гориво јер инстант рјешења сложених проблема могу довести до озбиљних посљедица на финансијску стабилност институција и функционисање БиХ.

Вулићева је рекла да је приједлог посланика СДП-а Саше Магазиновића о укидању или смањењу акциза на гориво, који је упутио у парламентарну процедуру, класичан примјер популистичке политике која нема за циљ дугорочно рјешавање проблема, већ трасирање пута за предизборну кампању.

техеран иран

Свијет

- Умјесто озбиљног и одговорног приступа економским изазовима, поново свједочимо покушајима да се кроз атрактивне, али непромишљене мјере прикупе јефтини политички поени - рекла је Вулићева за Срну.

Она је истакла да је Магазиновић већ познат по томе да нуди инстант рјешења за сложене проблеме, без озбиљне анализе какве посљедице такве одлуке могу оставити на финансијску стабилност институција и функционисање БиХ.

- Нажалост, чини се да га дугорочни ефекти таквих приједлога не занимају - навела је Вулићева.

Затвор

Хроника

Вулићева је рекла да СНСД неће подржати такву врсту авантуризма, јер би укидање или значајно смањење акциза на гориво директно угрозило стабилност буџета на нивоу БиХ и потенцијално довело у питање редовно сервисирање обавеза институција, укључујући исплату плата запосленима и друге финансијске обавезе.

Вулићева је поручила да одговорна политика подразумијева доношење одлука које су одрживе и које не доводе у ризик финансијску стабилност система, а не краткорочне потезе који добро звуче у предизборној атмосфери, али могу произвести озбиљне, негативне посљедице.

Подијели:

Тагови :

Сања Вулић

akcize na gorivo

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner