Љекари траже повећање плата: Осам специјалиста напустило кантон

Доктори медицине и стоматологије послали су данас са мирног протеста у Тузли поруку Кантоналној влади да је дискриминација тузланских љекара у односу на колеге у другим кантонима довела систем до тачке пуцања.
Из Струковног синдиката доктора медицине и стоматологије Тузланског кантона саопштено је да су љекари "упркос покушајима застрашивања и пријетећим дописима из Министарства здравства" доказали да је достојанство струке јаче од бирократских притисака.
Предсједник овог синдиката Елвира Коњић истакла је да је апсурдно то што је Синдикат био покретач рјешавања питања коефицијената запослених у здравству, а на крају су управо љекари специјалисти остали једина деградирана категорија.
"Основни разлог нашег окупљања је некоректан став Владе Тузланског кантона искључиво према докторима специјалистима и супспецијалистима", рекла је Коњићева и додала да су се изборили за коефицијенте свих других запослених, али су само љекари у Тузланском кантону остали без признате стручности на нивоу Федерације БиХ.
Предсједник Скупштине Синдиката Мирсад Шљивић рекао је да љекари више не одлазе само ван Тузле, већ "бјеже" у Сарајево и Зеницу ради бољих услова рада и веће зараде.
"Специјалисти у Кантону Сарајево имају примања и до 30 одсто већа у односу на специјалисте у Тузли, што је резултирало такозваном унутрашњом миграцијом", навео је Шљивић и додао да је од почетка године осам специјалиста напустило Тузлански кантон и прешло у друге кантоне.
Према његовим ријечима, Влада Тузланског кантона својим игнорисањем захтјева директно подстиче овај "егзодус" стручног кадра, а данашњи протести, али и јучерашњи пријетећи дописи ресорног министарства дали су љекарима снагу и жељу да истрају у борби за достојанство.
Из Струковног синдиката напомињу да захтјеви нису усмјерени на рушење финансијске стабилности већ на признавање коефицијената стручности и то за докторе медицине 5,20, за специјалисте 6.00, а за супспецијалисте 6.20.
Љекари су истакли да процес рада у здравственим установама током протеста није био угрожен ни на једну секунду, чиме су демантоване тврдње ресорног министарства о "злоупотреби радног времена".
Струковни синдикат доктора медицине и стоматологије позива љекаре да сутра од 13. до 15.00 часова одрже у Тузли још масовнији протест.
