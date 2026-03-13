Изградња ХЕ "Дабар" у завршној фази и ова година је кључна

Извор:
АТВ
13.03.2026
19:31
Коментари:0
Пројекат Хидроелектрана Дабар је један од највећих енергетских подухвата у ово дијелу Европе, радови се приводе крају, на мрежу ће крајем сљедеће године обећавају енерго челници. Састали су се данас у Требињу.
Ова година је кључна за пројекат ХЕ Дабар зато ће се свако 15 дана извјештај о радовима слати из Требиња за Бањалуку, закључак је то састанка енерго челника на југу са ресорним министром. Сви се максимално морамо ангажовати, каже први човјек будућег енерго гиганта.
"Ми смо завршили све земљане радове, треба да уђемо у изградњу канала и далековода и у доласку нам је хидромашинска опрема што се тиче цјевовода он је већ пристигао у луку Плоче", каже Данило Илић, директор ХЕ Дабар.
Нека опрема је већ на градилишту. Осим о опреми води се рачуна и о финансијама, требаће још један кредит за наставак експропријација на подручју Невесињског поља гдје ће бити акумулација.
"Пројектује се да ће експропријација имовина и исељавање 25 домаћинстава у цјелости из тог подручја износити око 50 милиона марака. Дијелови експропријације су урађени што заклапају објекти који се налазе у акумулацији", рекао је Лука Петровић, директор ЕРС-а.
За овај кредит ће требати и гаранције Владе Републике Српске. Биће, каже министар Петар Ђокић и додаје да је најважније испоштовати зацртане рокове.
"Нама је циљ да и који мјесец прије дођемо до краја овога пројекта и да га пустимо у рад јер ће то осигурати нову енергију а нова енергија је и нови приходи ЕРСа и кроз овај и кроз друге пројекте које водимо и које ћемо реализовати. Желимо да Републици Српској обезбједимо енергетску независност односно енергетску безбједност", рекао је Ђокић.
План је да ХЕ Дабар снаге 160 мегавата на мрежи буде најкасније до краја сљедеће, 2027 године. Доводни тунел је завршен, предаја инвеститору је планирана за септембар ове године.
Најновије
Најчитаније
21
29
21
15
21
08
21
06
21
00
Тренутно на програму