Просјечна цијена "брента" биће изнад 100 долара

Извор:
Танјуг
13.03.2026
14:28
Просјечна цијена нафте марке "брент" биће изнад 100 долара по барелу у марту, усљед енергетске кризе изазване сукобом на Блиском истоку, јавља телевизија Си-Ен-Ен, позивајући се на прогнозу стручњака из банкарске групације "Голдман Сакс".
Аналитичари вјерују да ће цијене нафте у априлу бити на нивоу од 85 долара по барелу, а затим ће пасти на 70 долара по барелу.
Такође, према мишљењу аналитичара, уколико се америчко-израелска војна операција против Ирана продужи и поремећаји у снабдијевању енергијом наставе два мјесеца, онда ће цијене нафте остати на 93 долара по барелу чак и до краја године.
