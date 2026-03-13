Logo
Large banner

Просјечна цијена "брента" биће изнад 100 долара

Извор:

Танјуг

13.03.2026

14:28

Коментари:

0
Пумпа
Фото: АТВ

Просјечна цијена нафте марке "брент" биће изнад 100 долара по барелу у марту, усљед енергетске кризе изазване сукобом на Блиском истоку, јавља телевизија Си-Ен-Ен, позивајући се на прогнозу стручњака из банкарске групације "Голдман Сакс".

Аналитичари вјерују да ће цијене нафте у априлу бити на нивоу од 85 долара по барелу, а затим ће пасти на 70 долара по барелу.

Такође, према мишљењу аналитичара, уколико се америчко-израелска војна операција против Ирана продужи и поремећаји у снабдијевању енергијом наставе два мјесеца, онда ће цијене нафте остати на 93 долара по барелу чак и до краја године.

Подијели:

Тагови :

gorivo

cijena

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Значајан пад индустријске производње у ФБиХ

Економија

Значајан пад индустријске производње у ФБиХ

2 ч

0
Након говора иранског врховног вође: Скочиле цијене нафте

Економија

Након говора иранског врховног вође: Скочиле цијене нафте

17 ч

0
пумпа

Економија

Пуштање резерви - низ олакшања: Хоће ли цијене горива престати да расту?

20 ч

0
Анђелка Кузмић

Економија

Кузмић: Мађарска наставља да улаже у модернизацију пољопривреде у Српској

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

15

22

Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

15

18

Погледајте како се креће олујни облаци: Метео радар открива када киша стаје

15

13

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

15

11

Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner