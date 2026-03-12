Logo
Након говора иранског врховног вође: Скочиле цијене нафте

12.03.2026

22:17

Фото: Pexels

Цијене нафте су данас скочиле за око 10 одсто због ризика да ће снабдијевање енергентима кроз Персијски залив вјероватно остати обустављено дуже вријеме.

Тако је нафта Брент била на нивоу од око 102 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) кретала се на око 97 долара по барелу.

Нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи, у својој првој изјави рекао да Ормуски мореуз треба да остане затворен.

Тиме је настављена запаљива реторика Техерана и продужени ризици трајања поремећаја снабдијевања након што је преко ноћи погођено више танкера у близини поменутог мореуза.

Изјава се поклопила са ударима све већег интензитета између Ирана, Израела, Сједињених Америчких Држава и чланица Савјет за сарадњу у Персијском заливу, преноси Танјуг.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Нетанјаху: Иран више није иста земља

Танкери нису могли да примају испоруке из залива од почетка сукоба овог мјесеца, што се одразило на 20 одсто свјетске трговине и приморало чланице GCC-а да смање производњу за 10 милиона барела дневно како су попуњавани капацитети складиштења.

Међународна агенција за енергију (IEA) је саопштила да је поремећај био највећи на тржишту нафте у историји, што је навело њене чланице да се договоре о ослобађању 400 милиона барела стратешких залиха.

