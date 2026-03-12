Кузмић: Мађарска наставља да улаже у модернизацију пољопривреде у Српској

Аутор:АТВ
Мађарска наставља да улаже у модернизацију пољопривреде у Републици Српској и та сарадња даје видљиве резултате, рекла је Срни министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић.
Она је навела да ће пољопривредници и прерађивачи у Српској од сутра па у наредних мјесец дана моћи да се пријаве на јавни позив за додјелу пољопривредне механизације који суфинансира Влада Мађарске, уз бесповратна средства која покривају до 70 одсто вриједности инвестиције.
"Домаћи пољопривредници и прерађивачи моћи ће да набаве нову механизацију, опрему и алат и на тај начин унаприједе своју производњу", навела је Кузмићева и додала да Српска наставља да улаже у модернизацију пољопривреде и јачање конкурентности домаћих произвођача.
Она је истакла да је посебно значајно што је подршка доступна широком кругу корисника, а износи од 2.500 до 25.000 евра по пројекту, те омогућава улагања и мањим газдинствима и прерађивачима.
- Ово је још један конкретан примјер сарадње Републике Српске и Мађарске која даје видљиве резултате и доприноси развоју пољопривреде, увођењу савремених технологија и стварању бољих услова за рад наших произвођача - поручила је Кузмићева.
