Кузмић: Мађарска наставља да улаже у модернизацију пољопривреде у Српској

Аутор:

АТВ

12.03.2026

19:08

Анђелка Кузмић
Фото: АТВ

Мађарска наставља да улаже у модернизацију пољопривреде у Републици Српској и та сарадња даје видљиве резултате, рекла је Срни министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић.

Она је навела да ће пољопривредници и прерађивачи у Српској од сутра па у наредних мјесец дана моћи да се пријаве на јавни позив за додјелу пољопривредне механизације који суфинансира Влада Мађарске, уз бесповратна средства која покривају до 70 одсто вриједности инвестиције.

"Домаћи пољопривредници и прерађивачи моћи ће да набаве нову механизацију, опрему и алат и на тај начин унаприједе своју производњу", навела је Кузмићева и додала да Српска наставља да улаже у модернизацију пољопривреде и јачање конкурентности домаћих произвођача.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Апсурдно је

Она је истакла да је посебно значајно што је подршка доступна широком кругу корисника, а износи од 2.500 до 25.000 евра по пројекту, те омогућава улагања и мањим газдинствима и прерађивачима.

- Ово је још један конкретан примјер сарадње Републике Српске и Мађарске која даје видљиве резултате и доприноси развоју пољопривреде, увођењу савремених технологија и стварању бољих услова за рад наших произвођача - поручила је Кузмићева.

Анђелка Кузмић

Мађарска

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

