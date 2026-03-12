Logo
Влада Српске усвојила Одлуку о одређивању марже на нафту и нафтне деривате

АТВ

12.03.2026

13:51

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Влада Републике Српске донијела је на данашњој сједници Одлуку о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата.

"Овом одлуком утврђује се постојање услова за прописивање мјера непосредне контроле цијена на територији Републике Српске одређивањем максималних износа маржи које се примјењују приликом формирања цијена нафтних деривата", саопштено је из Владе.

Нед Пуховац-12032026

Република Српска

Пуховац: Трговци да поднесу дио терета, ићи ћемо са још строжијим маржама!

Трговцима који обављају дјелатност трговине на велико нафтним дериватима прописује се максимална велепродајна маржа у апсолутном износу у висини од 0,06 КМ по литри деривата, која се обрачунава на набавну цијену нафтног деривата.

Трговцима који обављају дјелатност трговине на мало нафтним дериватима прописује се максимална малопродајна маржа у апсолутном износу у висини од 0,25 КМ по литри деривата, која се обрачунава на набавну цијену нафтног деривата.

Министри-12032026

Друштво

Одређени максимални износи маржи на намирнице

Предлагање и доношење Одлуке о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата заснива се на потреби обезбјеђивања уредне снабдјевености тржишта нафтним дериватима, као и на спречавању нереалног утврђивања њихових цијена.

"Ове мјере усмјерене су на заштиту економских интереса и животног стандарда становништва, имајући у виду да сваки раст цијена нафтних деривата директно проузрокује повећање цијена основних животних намирница и других производа.

Предложеном одлуком прецизније се уређује начин формирања цијена нафтних деривата, будући да су у пракси постојале бројне нејасноће у вези са наведеним питањем", наводе из Владе.

Нафта

Влада Републике Српске

