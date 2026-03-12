Јутјуб приходовао од реклама више од 4 холивудска студија заједно

Извор:
Америчка платформа Јутјуб (YouTube) је прошле године, према процјенама истраживачке куће МофетНејтансон (MoffettNathanson), остварила рекордних 40,4 милијарде долара прихода од оглашавања, чиме је први пут у историји надмашила комбиновани приход од реклама четири велике медијске компаније – Дизни (Disney), Парамаунт (Paramount), Ворнер Брос Дискавери (Warner Bros Discovery – WBD) и Ен-Би-Си Јуниверзал (NBCUniversal), које су заједно зарадиле 37,8 милијарди долара.
Ова промјена јасно показује колико се конзумирање медијског садржаја мијењало током година и како су оглашивачи прилагодили своје стратегије, преноси ТекКранч (TechCrunch).
Традиционални медијски конгломерати суочавају се са високим трошковима продукције и засићеним тржиштем стриминг платформи, док Јутјуб убире предности модела заснованог на садржају који креирају корисници и на прецизном циљању публике.
„Ово није само статистичка аномалија, већ потврда нове реалности у којој пажња млађих демографских група вриједи више од престижних телевизијских рекламних термина“, наводи се у извјештају.
Јутјуб је посебно популаран међу млађом публиком, што оглашивачима омогућава прецизније усмјеравање огласа.
Платформа такође улаже у вјештачку интелигенцију и технологије препознавања лица, а недавно је покренута пилот-фаза тестирања за дипфејк (deepfake) садржаје политичара, новинара и владиних службеника.
Упркос доминацији над Холивудом (Hollywood), Јутјуб се и даље суочава са изазовима које намеће технолошки сектор.
Његови приходи од оглашавања су импресивни, али и даље представљају тек дио резултата компаније Мета (Meta), која је прошле године остварила 196,2 милијарде долара прихода од реклама.
