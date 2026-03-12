Мајка (91) и кћерка (71) први пут у школским клупама: Неописива срећа

Аутор:АТВ
Деведесетједногодишња (91) Каталина Мендоза први пут је закорачила у учионицу. Са школском торбом и свеском у руци сјела је у клупу у основној школи у Ел Конгу. Уз њу је и њена кћерка, 71 годишња Тереса Тобар, која похађа седми разред. Програм основног образовања за одрасле у овој школи организован је у вечерњим часовима и омогућава људима који никада нису имали прилику да иду у школу да коначно испуне тај сан.
"Срећна сам што сам овдје. Срећна, веома срећна, јер никада прије нисам ушла у учионицу. Недавно сам научила читати и писати. Осјећај је невјероватан", каже Каталина Мендоза.
Њена кћерка каже да је долазак у школу са мајком за њу посебан понос. Најважније јој је да је мајци показала да никада није касно остварити снове.
"За мене је част да долазим у школу са својом мајком. Веома сам поносна на њу. То је био њен велики сан. Није знала чак ни како изгледа школа изнутра, а сада уживамо у учењу. Када је Бог једног дана узме, моја мама ће отићи испуњена. Осјећаћу се задовољно јер сам је охрабрила да види да никада није касно да слиједи своје снове", каже Тереса Тобар, кћерка.
Мајка и кћерка ове године добиле су и бесплатне школске пакете, свеске, оловке, торбе и остали прибор у оквиру националног програма владе Салвадора. Ова иницијатива обухвата више од 1,2 милиона ученика широм земље и има за циљ да свима омогући приступ образовању. У школи учитељи кажу да је Каталина међу најмотивисанијим ученицима.
"Веома је активна, воли да учествује, савршено разумије сва упутства упркос својим годинама. Чак помаже и другим ученицима када заврши своје задатке. Каталина је постала инспирација цијелом разреду", каже наставница Ана Мириам Васкез.
Директор школе каже да је управо овај програм помогао да се повећа број уписаних ученика. А за Тересу, повратак у школу значи још један неостварени сан који сада полако постаје стварност.
"Већ сам испунила све своје снове. Једино што ми је недостајало било је да видим како изгледа седми разред. Сада сам већ у осмом, борим се свим снагама и волим то", каже Тереса Тобар, кћерка.
Док заједно ходају кући носећи свеске и књиге, Каталина и Тереса доказују да године нису препрека знању и да школско звоно може означити нови почетак у било којем животном добу.
