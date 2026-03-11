Драматични детаљи пожара у Италији: Страдала жена из БиХ

Аутор:АТВ
Држављанка Босне и Херцеговине, стара 44 године страдала је у јучерашњем пожару који је захватио спрат стамбене зграде у Виа Браманте, у италијанском граду Чивитавекија.
Дан након пожара појавили су се драматични детаљи самог пожара, а држављанка БиХ је идентификована као Азерина Б. (44).
Прве реконструкције полиције и хитних служби омогућавају јаснију слику посљедњих, језивих тренутака прије трагедије. Наиме, први је реаговао карабињер, који није био на дужности, а који је улетио у зграду чувши повике и запомагање који су допирали изнутра. Он се попео на трећи спрат гдје је примијетио отворена врата стана: ватра се већ била распламсала, а ходник је био испуњен димом.
Полицајац је наводно неколико пута провјерио има ли кога унутра, али није добио одговор. У том тренутку, зачули су се јауци из сусједног стана, гдје су млада мајка и њено дијете били заробљени. Заједно са још једним станаром, он је разбио врата стана, успјевши да обоје изведе напоље из зграде.
Одмах након тога, полицајац је покушао да дође и до жене заробљене на горњем спрату. Користећи мокро ћебе које му је дала друга станарка, покушао је да се попне на четврти спрат како би јој помогао, али дим и пламен су га спријечили да настави.
У међувремену, разјашњене су и околности у којима је држављанка БиХ изгубила живот. Оно што је у почетку изгледало као мала мистерија јер су врата била отворена, а ње није било, сада је разјашњено. Жена је очигледно примијетила да пожар избија и напустила стан да затражи помоћ од комшија. Наводно је покуцала на врата стана преко пута, упозоравајући на присуство пожара, прије него што се вратила у свој стан, преносе Независне новине.
Могуће да је, када се вратила унутра, усљед дима изгубила свијест прије него што се ватра брзо проширила кроз стан. Њено тијело су касније пронашли ватрогасци угљенисано након гашења пожара.
Истрага је још увијек у току. Ватрогасци спроводе техничке прегледе унутар зграде како би утврдили тачну тачку са које се пламен ширио, док полиција прикупља даља свједочења од станара зграде.
Медији преносе да је страдала Азерина Б. живјела у социјалном стану који јој је обезбиједила комуна Сант’Еђидио.
