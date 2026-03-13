Значајан пад индустријске производње у ФБиХ

Укупна индустријска производња у ФБиХ у јануару ове године у односу на децембар 2025. године мања је за 5,5 одсто, док је у односу на јануар 2025. године мања за 10,1 одсто, саопштено је из Федералног завода за статистику.

Капитални производи су у јануару у односу на децембар 2025. године мањи за 18,6 одсто, трајни производи за широку потрошњу за 6,2 одсто, интермедијарни производи за 2,9, енергија за 2,7 и нетрајни производи за широку потрошњу за 1,6 одсто.

На годишњем нивоу, у јануару у односу на исти мјесец 2025. године трајни производи за широку потрошњу мањи су за 25,1 одсто, нетрајни производи за широку потрошњу за 14,7 одсто, енергија за 8,6, интермедијарни производи за 6,9, а капитални производи за 2,4 одсто, показују подаци Федералног завода за статистику.