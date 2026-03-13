Logo
Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

АТВ

13.03.2026

15:11

Цијене дизела на бензинским пумпама на потезу од Лакташа до Бањалуке поприлично варирају.

Па тако возачи могу да уштеде неколико марака, ако наточе гориво на правом мјесту.

Најскупље гориво тренутно је на појединим пумпама на улазу у Бањалуку, гдје литар дизела достиже и 3,10 КМ. На другим пумпама у истом подручју цијена је нешто нижа и износи око 2,99 КМ по литру.

Међутим, возачи који гориво точе у Клашницама могу проћи знатно повољније. На једној пумпи у овом мјесту литар дизела кошта 2,87 КМ, што је тренутно једна од најнижих цијена на овом потезу. На још једној бензинској пумпи у овом дијелу цијена износи око 2,90 КМ по литру.

Разлика између најниже и највише цијене на овој релацији тако износи више од 20 фенинга по литру, што на резервоару од 50 литара може значити уштеду већу од 10 марака.

Нова поскупљења извјесна

Иначе, нафташи су за "Српскаинго" рекли да су нова поскупљења у малопродаји извјесна, а разлог је раст цијена сирове нафте на свјетској берзи.

"Пумпе које имају ниже цијене, како набављају нове, скупље количине, тако морају да иду са поскупљењима. Практично, на већини пумпи дизел ће ускоро бити преко 3 КМ. Дакле, цијена горива у малопродаји и даље иде горе", објашњавају нафташи.

Литар дизела је прије избијања рата на Блиском истоку, на пумпама у Српској у просјеку коштао 2,3 КМ.

На јучерашњој сједници Влада Српске је донијела Одлуку о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата. Њоме ће додатно бити прецизиран начин обрачуна маржи и утврђивања продајне цијене у случајевима кад трговци већ имају залихе.

Новом одлуком се не мијења висина прописаних маржи, које су у велепродаји 0,06, а у малопродаји 0,25 КМ по литру деривата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

