Чај који може да ублажи симптоме алергије на полен: Одличан је и за имунитет

Аутор:АТВ
13.03.2026
15:54
Коментари:0
Долазак прољећа за многе значи дуже дане, топлије вријеме и природу која се буди. Међутим, за особе које пате од сезонских алергија овај период често доноси низ непријатних симптома – кијање, цурење носа, свраб очију, запушеност дисајних путева и општи осјећај умора. Када концентрација полена у ваздуху нагло порасте, организам реагује бурно, ослобађајући хистамин који изазива алергијску реакцију.
Иако постоје бројни лијекови који ублажавају симптоме, све више људи тражи природна рјешења која могу помоћи организму да се лакше избори са алергијама. Једна од биљака која се посебно издваја у природној медицини јесте коприва, позната по својим противупалним и антиалергијским својствима.
Хроника
Коприва се вијековима користи у народној медицини за јачање организма и ублажавање различитих здравствених тегоба. Посебно занимљива је чињеница да ова биљка може дјеловати као природни антихистаминик – супстанца која блокира дејство хистамина у организму. Управо хистамин изазива симптоме попут кијања, свраба и запушеног носа током алергијске реакције.
Поред антихистаминског дејства, коприва има и снажна противупална својства која могу помоћи у смиривању иритације слузокоже носа и дисајних путева. Такође садржи витамине А, Ц и К, као и минерале попут гвожђа, калцијума и магнезијума који доприносе јачању имунитета.
Ова биљка помаже организму да се избори са упалним процесима, али и да лакше поднесе контакт са алергенима из спољне средине. Љековите биљке попут коприве могу подстаћи природну одбрану организма и дјеловати антиалергијски и противупално.
Бања Лука
Коприва се може користити на више начина, а најпопуларнији је чај од свјежих или сушених листова. Препоручује се да се једна кашика листа прелије шољом воде, кратко прокува и затим остави да одстоји неколико минута. Такав напитак може се пити два до три пута дневно током сезоне алергија.
Осим чаја, коприва се може користити и у облику капсула, тинктура или као додатак јелима попут супа и варива. На тај начин организам добија додатну дозу хранљивих материја и природну подршку имунитету у периоду када је најосјетљивији, преноси 24седам.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Друштво
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Емисије
3 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
18
35
18
34
18
27
18
20
18
06
Тренутно на програму