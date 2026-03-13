Чај који може да ублажи симптоме алергије на полен: Одличан је и за имунитет

Аутор:

АТВ

13.03.2026

15:54

Фото: Pixabay/Mojpe

Долазак прољећа за многе значи дуже дане, топлије вријеме и природу која се буди. Међутим, за особе које пате од сезонских алергија овај период често доноси низ непријатних симптома – кијање, цурење носа, свраб очију, запушеност дисајних путева и општи осјећај умора. Када концентрација полена у ваздуху нагло порасте, организам реагује бурно, ослобађајући хистамин који изазива алергијску реакцију.

Иако постоје бројни лијекови који ублажавају симптоме, све више људи тражи природна рјешења која могу помоћи организму да се лакше избори са алергијама. Једна од биљака која се посебно издваја у природној медицини јесте коприва, позната по својим противупалним и антиалергијским својствима.

Полиција ФБиХ

Хроника

Аутобус слетио са пута и ударио у стуб: Више путника повријеђено

Коприва се вијековима користи у народној медицини за јачање организма и ублажавање различитих здравствених тегоба. Посебно занимљива је чињеница да ова биљка може дјеловати као природни антихистаминик – супстанца која блокира дејство хистамина у организму. Управо хистамин изазива симптоме попут кијања, свраба и запушеног носа током алергијске реакције.

Како делује на организам и зашто је посебно корисна у сезони полена?

Поред антихистаминског дејства, коприва има и снажна противупална својства која могу помоћи у смиривању иритације слузокоже носа и дисајних путева. Такође садржи витамине А, Ц и К, као и минерале попут гвожђа, калцијума и магнезијума који доприносе јачању имунитета.

Ова биљка помаже организму да се избори са упалним процесима, али и да лакше поднесе контакт са алергенима из спољне средине. Љековите биљке попут коприве могу подстаћи природну одбрану организма и дјеловати антиалергијски и противупално.

kisa7

Бања Лука

Снажан лед погодио Бањалуку: Страшан звук ударања од аута

Најједноставнији начини да користите коприву против прољећних алергија

Коприва се може користити на више начина, а најпопуларнији је чај од свјежих или сушених листова. Препоручује се да се једна кашика листа прелије шољом воде, кратко прокува и затим остави да одстоји неколико минута. Такав напитак може се пити два до три пута дневно током сезоне алергија.

Осим чаја, коприва се може користити и у облику капсула, тинктура или као додатак јелима попут супа и варива. На тај начин организам добија додатну дозу хранљивих материја и природну подршку имунитету у периоду када је најосјетљивији, преноси 24седам.

Прочитајте више

Несвакидашња сцена на ауто-путу: Мајка се породила у санитету, беба није могла да чека до породилишта

Србија

Несвакидашња сцена на ауто-путу: Мајка се породила у санитету, беба није могла да чека до породилишта

3 ч

0
Зашто путнике сваки пут сликају при уласку у ЕУ: Објашњење се неће допасти никоме

Друштво

Зашто путнике сваки пут сликају при уласку у ЕУ: Објашњење се неће допасти никоме

3 ч

0
Слушалице телефон

Наука и технологија

Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

3 ч

0
Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

Емисије

Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

3 ч

0

Више из рубрике

Стручњаци упозоравају на тиху епидемију: Чак 700.000 људи има ово обољење

Здравље

Стручњаци упозоравају на тиху епидемију: Чак 700.000 људи има ово обољење

1 д

0
Увећање груди без резова: Доктор Ненад Степић објаснио нову методу

Здравље

Увећање груди без резова: Доктор Ненад Степић објаснио нову методу

1 д

0
Почела сезона младог лука: Разлози због којих га треба чешће јести

Здравље

Почела сезона младог лука: Разлози због којих га треба чешће јести

2 д

0
Таблете лијекови

Здравље

Опрез! Овај лијек за мршављење може довести до губитка вида

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Ђани хитно оперисан

18

34

Јоџирова жена Ирена Радуловић проговорила о експлицитној фотографији

18

27

Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

18

20

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

18

06

Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

