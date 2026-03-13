Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

13.03.2026
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је данас да амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија одавно не представља цијелу БиХ, јер манипулише и упорно заобилази уставне процедуре.
- Лагумџијино патетично фарбање и потцјењивање сопственог народа глупим оправдањима. Он одавно не представља цијелу БиХ, јер манипулише и упорно заобилази уставне процедуре - навела је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.
Она каже да је једина истина да су Лагумџија и министар спољних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић намјерно заобишли Предсједништво БиХ, да би бошњачког члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића поштедили изјашњавања о теми Резолуције о осуди иранских акција у Савјету безбједности УН.
- Иначе, сви чланови Предсједништва су о овој резолуцији обавијештени истовремено - навела је Цвијановићева.
Лагумџијино патетично фарбање и потцјењивање сопственог народа глупим оправдањима. Он одавно не представља цијелу БиХ, јер манипулише и упорно заобилази уставне процедуре. Истина је једино ово - Лагумџија и Конаковић су намјерно заобишли Предсједништво БиХ, да би Бећировића…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) March 13, 2026
