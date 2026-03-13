Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

Извор:
СРНА
13.03.2026
18:06
Коментари:0
Поједине државе Балтика се подређују Кијеву да би прескупо плаћале енергенте, док Мађарска одржава свој суверенитет, па има и неупоредиво ниже цијене енергената, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
- Балтичке државе већ дуго играју како /украјински предсједник Владимир/ Зеленски свира, али Мађарска неће попустити уцјенама украјинског предсједника - написао је Сијарто на Иксу.
Он је навео примјер литванског министра спољних послова Будриса Кестутиса, који је изјавио да би га било "срамота да живи у земљи која купује јефтину руску нафту, јер то значи одустајање од аутономије".
Према његовим ријечима, грађани балтичких држава зато комуналне услуге плаћају три до четири пута више него мађарска домаћинства.
- Нико нам неће говорити одакле треба или не треба да купујемо нафту, нити нас може натјерати да купујемо нафту по вишој цијени - нагласио је Сијарто.
Он је закључио да је приоритет мађарске Владе заштита цијена енергената и одбрана суверености избора са киме ће пословати.
Lithuanian FM @BudrysKestutis said today he would be ashamed to live in a country that buys cheap Russian oil, claiming it means giving up autonomy.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 13, 2026
The Baltic states have long been playing from @ZelenskyyUa’s notes, but Hungary will not give in to the blackmail of the Ukrainian…
БиХ
47 мин0
Свијет
50 мин0
БиХ
1 ч0
Савјети
1 ч0
Свијет
37 мин0
Свијет
50 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
35
18
34
18
27
18
20
18
06
Тренутно на програму