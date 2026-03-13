Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

СРНА

13.03.2026

18:06

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Фото: Tanjug/Boglarka Bodnar/MTI via AP

Поједине државе Балтика се подређују Кијеву да би прескупо плаћале енергенте, док Мађарска одржава свој суверенитет, па има и неупоредиво ниже цијене енергената, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

- Балтичке државе већ дуго играју како /украјински предсједник Владимир/ Зеленски свира, али Мађарска неће попустити уцјенама украјинског предсједника - написао је Сијарто на Иксу.

Он је навео примјер литванског министра спољних послова Будриса Кестутиса, који је изјавио да би га било "срамота да живи у земљи која купује јефтину руску нафту, јер то значи одустајање од аутономије".

Према његовим ријечима, грађани балтичких држава зато комуналне услуге плаћају три до четири пута више него мађарска домаћинства.

- Нико нам неће говорити одакле треба или не треба да купујемо нафту, нити нас може натјерати да купујемо нафту по вишој цијени - нагласио је Сијарто.

Он је закључио да је приоритет мађарске Владе заштита цијена енергената и одбрана суверености избора са киме ће пословати.

Петер Сијарто

Мађарска

