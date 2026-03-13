Провела 48 сати заробљена у септичкој јами: Полицајци је случајно пронашли

13.03.2026

16:37

Дјевојка заробљена у септичкој јами
Бизаран снимак, који је недавно освануо на интернету, привукао је пажњу широм свијета. На њему се наводно види млада жена која је прошла кроз шокантну и застрашујућу ситуацију.

Прича се наводно одиграла у Казахстану, почетком марта, гдје је надлежнима пријављен изненадни нестанак 25-годишње Асел.

Она је напустила свој дом и није се вратила.

Породица је убрзо постала забринута, посебно јер Асел има здравствених проблема.

Одлучили су да је потраже, страхујући за њен живот. Међутим, нису је нашли ни након пуних 48 сати.

Шокантно откриће у јавном тоалету!

Алармирани су и надлежни који су је, како се тврди, затекли у септичкој јами једног јавног тоалета! Дјевојка је упала унутра, под непознатим околностима, и није могла да изађе напоље.

Њена ноћна мора се завршила тек када је полицајац, који је пролазио поред, случајно примијетио да је унутра.

Полицајац херој: Брза реакција спасила живот

Полицајац је брзо реаговао и помогао јој да се извуче.

Упркос ужасним условима у којима се нашла, власти наводе да је Асел добро и ван животне опасности.

Овај бизаран инцидент шокирао је кориснике друштвених мрежа који су изразили невјерицу да је неко могао остати заробљен у септичкој јами два дана, преноси Телеграф.

