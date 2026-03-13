Провела 48 сати заробљена у септичкој јами: Полицајци је случајно пронашли

АТВ
13.03.2026
16:37
Бизаран снимак, који је недавно освануо на интернету, привукао је пажњу широм свијета. На њему се наводно види млада жена која је прошла кроз шокантну и застрашујућу ситуацију.
Прича се наводно одиграла у Казахстану, почетком марта, гдје је надлежнима пријављен изненадни нестанак 25-годишње Асел.
Она је напустила свој дом и није се вратила.
Породица је убрзо постала забринута, посебно јер Асел има здравствених проблема.
Одлучили су да је потраже, страхујући за њен живот. Међутим, нису је нашли ни након пуних 48 сати.
Алармирани су и надлежни који су је, како се тврди, затекли у септичкој јами једног јавног тоалета! Дјевојка је упала унутра, под непознатим околностима, и није могла да изађе напоље.
Њена ноћна мора се завршила тек када је полицајац, који је пролазио поред, случајно примијетио да је унутра.
Полицајац је брзо реаговао и помогао јој да се извуче.
Упркос ужасним условима у којима се нашла, власти наводе да је Асел добро и ван животне опасности.
Овај бизаран инцидент шокирао је кориснике друштвених мрежа који су изразили невјерицу да је неко могао остати заробљен у септичкој јами два дана, преноси Телеграф.
🔞😱 SHOCKING: Woman Fell into Public Toilet and Couldn't Get Out for Nearly 48 Hours— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026
On March 10th in Kazakhstan, 25-year-old Asel went missing after leaving her house — her family became concerned as she has health conditions. It was later discovered that she fell into a… pic.twitter.com/udl2TSNJvF
