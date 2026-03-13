Српски фудбалер Лука Миливојевић за АТВ: Како је дошло до качкета на Максимиру

Аутор:Иван Драгичевић
13.03.2026
16:27
Коментари:0
Српски фудбалер Лука Миливојевић послије пет година отворио је душу за АТВ-ову емисију На ивици терена гдје је први пут проговорио и о теми која је својевремено “запалила” регион.
Још као члан Олимпијакоса, након утакмице против Динама у Загребу, хрватски новинари замјерили су му што се пред представницима медија појавио са качкетом који има обиљежја Црвене звезде.
Колико је ситуација била безазлена, потврдио је за АТВ.
- Послије утакмице, пришао ми је један човјек који је статајо поред тунела и тражио изјаву. Рекао сам му да сачека да то урадимо у миx зони, гдје је и предвиђен простор за медије. Он ми каже да је из Србије и да је дошао само због мене. Питам га одакле си, рекао је да је са СОС канала. Дао сам му интервју, кад смо завршили тражио је нешто у торби и дао ми качкет. Рекао је да је поклон пошто сам у Олимпијакосу, захвалио сам се и ставио качкет под “мишку”. Уђем у свлачионицу, тада смо спавали у Загребу јер смо за три дана имали дерби против Панатинаикоса па смо сутра летјели за Атину. У тој ситуацији док се свлачионица чисти, ми немамо кофере већ само торбице за личну хигијену. Остао сам међу посљедњима, јер смо носили одијела због Лиге шампиона и како сам излазио качкет махинално ставим на главу. У микс зони су ме зауставили грчки новинари и ту сам давао изјаву. Почео сам да схватам шта се дешава по погледима људи. Онда више нема назад, ту си, гдје си. То је цијела ситуација, кад те неко тјера да нешто урадиш, ти нормално нећеш, можда да ми је неко рекао на љепши начин, можда бих то урадио - истакао је Миливојевић.
