Хегсет: Нови ирански вођа Моџтаба Хамнеи вјероватно унакажен

Извор:

Танјуг

13.03.2026

13:56

Коментари:

0
Хегсет: Нови ирански вођа Моџтаба Хамнеи вјероватно унакажен
Фото: Tanjug / AP

Нови врховни вођа Ирана ајатолах Моџтаба Хамнеи је рањен и "вјероватно унакажен", изјавио је данас министар одбране Сједињених Америчких Држава Пит Хегсет доводећи у питање његову легитимност и здравствено стање након напада у којем је, према извјештајима, повријеђен.

Хегсет је на брифингу у Пентагону критиковао прво јавно саопштење које се приписује Хамнеију, оцијенивши га као "слабо" и истакавши да није објављен ни аудио, ни видео-снимак новог иранског лидера, пренио је НБЦ Нјуз.

- Иран има много камера и много уређаја за снимање гласа. Зашто онда писано саопштење? Мислим да знате зашто - рекао је Хегсет.

Доналд Трамп-12032026

Свијет

Трамп: Вјерујем да је врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи још увијек жив

Он је додао да је Хамнеијев отац мртав, да је нови вођа "уплашен, повријеђен и у бјекству", као и да нема легитимитет.

- То је за њих потпуни хаос. Ко је заправо на власти? Иран можда ни сам не зна - навео је амерички министар одбране.

Моџтаба је у четвртак први пут изнио јавне ставове у писаном саопштењу које је прочитао водитељ на иранској државној телевизији.

Моџтаба Хамнеи

Свијет

Моџтаба Хамнеи у коми, остао без ноге?

Моџтаба Хамнеи преузео је вођство у Ирану након смрти свог оца, ајатолаха Алија Хаменеија 28. фебруара.

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је раније данас да вјерује да је новоименовани врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи још жив "у неком облику", иако се није појављивао у јавности од почетка рата у Ирану.

- Мислим да вјероватно јесте. Мислим да је повријеђен, али мислим да је вјероватно жив 'у неком облику'", рекао је Трамп за Фокс њуз.

У свјетским медијима су се појавиле информације да је Хамнеи повријеђен и да је можда у коми послије америчко-израелских удара у којима је убијен његов отац током напада на комплекс у Техерану 28. фебруара.

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Пит Хегсет

Коментари (0)
