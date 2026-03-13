Logo
Амерички медији: Формирају се редови за руску нафту

Извор:

Спутник Србија

13.03.2026

09:25

Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

Почињу да се формирају редови купаца руске нафте, објавио је Си-Ен-Би-Си.

Како наводи телевизија, тајландска влада је већ саопштила да планира преговоре о набавци руске нафте.

Јапан разматра то питање, док Индија има намјеру да извуче корист из чињенице да су ублажене америчке санкције на руску нафту у транзиту.

САД су издале су нову општу лиценцу којом се привремено дозвољава продаја руске сирове нафте и деривата, утоварених на бродове до 12. марта.

Према ријечима Дмитријева, мјера ће се односити на 100 милиона барела нафте из Русије.

(спутник србија)

