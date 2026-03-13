Амерички медији: Формирају се редови за руску нафту

Извор:
Почињу да се формирају редови купаца руске нафте, објавио је Си-Ен-Би-Си.
Како наводи телевизија, тајландска влада је већ саопштила да планира преговоре о набавци руске нафте.
Јапан разматра то питање, док Индија има намјеру да извуче корист из чињенице да су ублажене америчке санкције на руску нафту у транзиту.
САД су издале су нову општу лиценцу којом се привремено дозвољава продаја руске сирове нафте и деривата, утоварених на бродове до 12. марта.
Према ријечима Дмитријева, мјера ће се односити на 100 милиона барела нафте из Русије.
