Дарко Лазић пољубио ковчег свог брата: "Да испратимо лијепо мог бату"

Извор:

Телеграф

13.03.2026

10:32

Коментари:

0
Дарко Лазић
Фото: Youtube/ Republika Hronika

Данас, 13. марта, биће обављена сахрана брата Дарка Лазића, Драгана Лазића, који је трагично настрадао 11. марта у саобраћајки код Шапца.

Ово је најтужнији дан у животу певача, а Дарко је малочас дошао у дом свог брата, одакле ће га испратити на вјечни починак.

Лазић је са супругом Катарином и још једним мушкарцем дошао испред куће покојног брата, гдје је тренутно и њихова мајка Бранка, видно сломљена.

Пјевач је отишао да пољуби ковчег, а онда је само изустио:

- Да испратим мог бату лијепо - зајецао је Дарко Лазић.

Испред куће су постављени шатори, а стигли су и огромни вјенци цвећа који ће бити положени на вјечну кућу Драгана Лазића.

(телеграф)

