Најтужнији дан у породици Лазић: Дарко сахрањује брата, бајкери га испраћају на посебан начин

Телеграф

13.03.2026

07:38

Дарко Лазић
Фото: Printscreen Republika.rs

Породица, пријатељи, бројне колеге и мјештани Брестача данас ће на вјечни починак испратити Драгана Лазића, рођеног брата пјевача Дарка Лазића, који је трагично изгубио живот у 32. години у саобраћајној несрећи недалеко од Шапца.

Сахрана и опело одржаће се данас са почетком у 14 часова на локалном гробљу у Брестачу, а неописива туга оковала је читаво мјесто и породицу која је остала без ведрог и насмијаног младића.

Посебно тужан детаљ јесте чињеница да је Драган живот изгубио тик уз малу цркву крајпуташицу посвећену Светом Владики Николају Српском, на дионици пута која је код мјештана позната као опасна "црна тачка" због лоше расвјете и брзе вожње.

Драган Лазић

Србија

Нови детаљи несреће у којој је страдао Драган Лазић: Ево шта је утврдила истрага

Управо ће његови пријатељи бајкери, који су са њим возили на кобни дан погибије, данас на посебан начин испратити Драгана на вјечни починак.

Ударац приликом судара био је стравичан и силовит – свједочи податак да су брзинометар, дијелови контролне табле и двије црне рукавице пронађени на раздаљини од чак 50 метара од мјеста несреће.

(телеграф)

Дарко Лазић

Драган Лазић

Брат Дарка Лазића

