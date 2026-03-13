Велика туга у дому Марије Шерифовић: У сузама објавила потресну фотографију

Аутор:АТВ
13.03.2026
08:11
Коментари:1
Пјевачици Марији Шерифовић је угинуо пас за ког је била веома везана.
Огласила се у касне сате и опростила од њега:
"А живот, живот има свој календар... Дебели мој труте, сад су све пљескавице твоје!!! Недостајаћеш свима. Сви пси иду у рај", написала је Марија Шерифовић и поделила успомене са њим.
"Заувијек најљепши Хук Гладиатор. 9.2.2017. - 12.3.2026. ", додала је Марија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
20 ч0
Најновије
Најчитаније
11
46
11
40
11
23
11
14
11
02
Тренутно на програму