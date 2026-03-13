Logo
Велика туга у дому Марије Шерифовић: У сузама објавила потресну фотографију

Аутор:

АТВ

13.03.2026

08:11

Коментари:

1
Марија Шерифовић
Фото: Instagram/Screenshot/serifovic

Пјевачици Марији Шерифовић је угинуо пас за ког је била веома везана.

Огласила се у касне сате и опростила од њега:

"А живот, живот има свој календар... Дебели мој труте, сад су све пљескавице твоје!!! Недостајаћеш свима. Сви пси иду у рај", написала је Марија Шерифовић и поделила успомене са њим.

"Заувијек најљепши Хук Гладиатор. 9.2.2017. - 12.3.2026. ", додала је Марија.

Пас Марије Шерифовић
Пас Марије Шерифовић

Коментари (1)
