Петронијевић: Допис ВСТС-а Основном суду у Бањалуци озбиљан наставак притиска

Допис Високог судског и тужилачког савјета /ВСТС/ БиХ којим од Основног суда у Бањалуци тражи објашњење да ли је Милорад Додик избрисан из регистра предсједника партије представља озбиљну , изјавио је Срни адвокат Горан Петронијевић.
Петронијевић је напоменуо да диспозитив пресуде коју је Додику изрекао Суд БиХ не обухвата нити подразумијева забрану обављања функције предсједника политичке партије.
- Он има забрану обављања јавних функција, а то су државне функције и то значи да не може бити предсједник државе, премијер и слично, а што се тиче политичког дјеловања то нема никакве везе са дијелом диспозитива који се односи на ту мјеру забране обављања у трајању од шест година - нагласио је Петронијевић.
