Logo
Large banner

Петронијевић: Допис ВСТС-а Основном суду у Бањалуци озбиљан наставак притиска

Извор:

СРНА

13.03.2026

11:40

Коментари:

0
Goran Petronijević advokat
Фото: predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

Допис Високог судског и тужилачког савјета /ВСТС/ БиХ којим од Основног суда у Бањалуци тражи објашњење да ли је Милорад Додик избрисан из регистра предсједника партије представља озбиљну , изјавио је Срни адвокат Горан Петронијевић.

Петронијевић је напоменуо да диспозитив пресуде коју је Додику изрекао Суд БиХ не обухвата нити подразумијева забрану обављања функције предсједника политичке партије.

- Он има забрану обављања јавних функција, а то су државне функције и то значи да не може бити предсједник државе, премијер и слично, а што се тиче политичког дјеловања то нема никакве везе са дијелом диспозитива који се односи на ту мјеру забране обављања у трајању од шест година - нагласио је Петронијевић.

Подијели:

Тагови :

Горан Петронијевић

VSTS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Неће бити никаквог постројавања поражених јединица ХВО-а у Модрану код Дервенте

52 мин

3
Баја Мали Книнџа на посебан начин честитао рођендан Додику

Република Српска

Баја Мали Книнџа на посебан начин честитао рођендан Додику

1 ч

3
Отворени Јавни конкурси за учешће у пројекту Социјализација дјеце Републике Српске

Република Српска

Отворени Јавни конкурси за учешће у пројекту Социјализација дјеце Републике Српске

1 ч

0
Од данас пријаве за бесповратна средства пољопривредницима

Република Српска

Од данас пријаве за бесповратна средства пољопривредницима

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

46

Затражено укидање пресуде за пљачку 2.000.000 КМ у Бањалуци

11

40

Петронијевић: Допис ВСТС-а Основном суду у Бањалуци озбиљан наставак притиска

11

23

Дијете ударила електрична локомотива на пружном прелазу

11

14

НАСА ускоро планира мисију на Мјесец

11

02

Ублажавање америчких санкција на руску нафту пут ка стабилизацији тржишта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner