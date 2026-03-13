Додик: Неће бити никаквог постројавања поражених јединица ХВО-а у Модрану код Дервенте

13.03.2026
10:54
Коментари:3
Неће бити никаквог постројавања бивших припадника поражених снага ХВО-а у Дервенти, Република Српска неће дозволити величање идеологије и формација које су починиле тешке злочине против српског народа, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Док Хрватска забрањује обиљежавање дана српског страдања, док некажњено пролази рушење и скрнављење српских гробова, Додик је истакао да се преварио свако ко је очекивао да ће Срби на својој земљи нијемо посматрати величање јединица које су нас убијале.
- На сваки покушај такве провокације, реаговаће државни органи Републике Српске - написао је Додик на Иксу.
Борачка организација Републике Српске позвала је МУП и остале надлежне да забране обиљежавање 34 године од формирања 3. бојне /батаљона/ Модран 103. бригаде ХВО-а 21. марта у Модрану код Дервенте и да се спроведе истрага у вези са организацијом или ће бити присиљени да сами спријече овај скуп.
