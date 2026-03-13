Logo
Баја Мали Книнџа на посебан начин честитао рођендан Додику

13.03.2026

10:07

Коментари:

3
Баја Мали Книнџа на посебан начин честитао рођендан Додику
Фото: Predsjednik RS

Популарни пјевач народне музике Баја Мали Книнџа на посебан начин је честитао рођендан предсједнику СНСД-а Милораду Додику.

"Година брзо прође

Пролази дан по дан

Ево и 12. март дође

Милораде срећан рођендан

Живи и здрави били предсједниче

са вама у добру и злу

пјевач из вашег оркестра

Баја Мали Книнџа"

Рођенданску пјесму је предсједник СНСД-а подијелио на друштвеној мрежи Икс.

Коментари (3)
