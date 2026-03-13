Баја Мали Книнџа на посебан начин честитао рођендан Додику

13.03.2026
10:07
Коментари:3
Популарни пјевач народне музике Баја Мали Книнџа на посебан начин је честитао рођендан предсједнику СНСД-а Милораду Додику.
"Година брзо прође
Пролази дан по дан
Ево и 12. март дође
Милораде срећан рођендан
Живи и здрави били предсједниче
са вама у добру и злу
пјевач из вашег оркестра
Баја Мали Книнџа"
Хвала Баји Малом Книнџи на рођенданској пјесми и честитки. pic.twitter.com/ZPNx1XG068— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 12, 2026
Рођенданску пјесму је предсједник СНСД-а подијелио на друштвеној мрежи Икс.
