Од данас пријаве за бесповратна средства пољопривредницима

Извор:

СРНА

13.03.2026

09:15

Од данас пријаве за бесповратна средства пољопривредницима
Фото: АТВ

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи и прерађивачи могу од данас до 13. априла да се пријаве нови јавни позив Фондације за одрживи развој "Прогресус" за додјелу бесповратних средства за набавку механизације, опреме и алата мађарске производње у износу од 2.500 до 25.000 евра, односно до 70 одсто укупних прихватљивих трошкова набавке, речено је Срни у овој фондацији.

Могу се пријавити регистровани пољопривредни произвођачи, самостални предузетници и правна лица регистрована за одговарајућу дјелатност у односу на набавку, и то путем електронског система Фондације за подношење и обраду пријава, те реализацију пројеката на линку /pos.forsrpska.org/.

Детаљне информације у вези са наставком Програма подршке Владе Мађарске, условима и начину пријаве објављене су на интернет страници Фондације /forsrpska.org/.

Фондација може затворити јавни позив за пријаве и прије истека рока, у случају да укупан износ затражених средстава буде већи од укупно расположивих средстава, па се заинтересованим подносиоцима пријава препоручује да се пријаве у што краћем периоду.

Више информација може се добити слањем мејла "Фондацији" /info@forsrpska.org/, телефонским позивом на број 051/264-820, те у канцеларији Фондације у Улици Меше Селимовића број 18 у Бањалуци, која је отоврена сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

Фондација "Прогресус" од 2022. године финансирала је набавке више од 1.800 корисника у укупном износу од готово 26 милиона евра бесповратних средстава које је обезбиједила Влада Мађарске.

Улагања су обезбијеђена с циљем јачања привредних односа Републике Српске и Мађарске кроз повећање ефикасности и конкурентности пољопривредних произвођача и прерађивача, развој технологије производње, унапређење кориштења капацитета и управљања ресурсима, побољшање услова одрживости и пословања.

