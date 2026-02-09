Минић: Биће поднесене кривичне пријаве против одговорних у ЦИК-у

09.02.2026
13:48
Коментари:0
Високи функционер СНСД-а Саво Минић најаво је да ће бити поднесене кривичне пријаве против одговорних у Централној изборној комисији БиХ /ЦИК/ због злоупотреба везаних за поновљене предсједничке изборе у Републици Српској.
Минић је на конференцији за новинаре СНСД-а истакао да одговорни у ЦИК-у не могу остану некажњени.
"Не могу ово да раде и да ми на то останемо нијеми. Да ли је могуће да су нам сву ову ујудурму правили? Цијело вријеме сам на то указивао", рекао је Минић.
Он је подсјетио како је Уставни суд БиХ чекао одлуку ЦИК-а и правили су причу која се причала на терену, а то грађани добро знају.
"Поручивали су да ће побједити кандидат опозиције Бранко Блануша, да је Влада Српске нелегална. Да ли је могуће да ми функционишемо на овакав начин, а да не реагујемо", упитао је Минић.
Он је навео да би у том случају били неодговорни политичари, поручивши да то нису, те да је реакција Републике Српске изнуђена.
"Након ове побједе смо још свјесни и још више отворених очију, још спремнији. Мораћемо ићи у реализацију оних ствари који ће омогућити да заштитимо вољу грађана. Грађани су показали која је њихова воља, а ми сад морамо све ове институције које то ремете да ставимо на мјесто гдје им припада", нагласио је Минић.
Он је навео да су људи коалиције који су били у бирачким одборима омаловажавани, прогањани да су крали изборе, да су нешто намјештали, те да је то све након побједе промијењено.
Према његовим ријечима, сада је јасно да је међународна заједница контаминирала овај политички простор путем Кристијана Шмита, те да се живи у једној нездравој средини, због чега се морала послати јасна порука Сарајеву.
Он је напоменуо да је путем Кристијана Шмита инсталирано много негативних ствари у БиХ, те напоменуо да Суд и Тужилаштво БиХ кажњавају некога зато што је дигао слику Ратка Младића или Радована Караџића.
"То се не дешава, наравно, у ФБиХ. Не дешава се ни када чујемо рафале на прославама неких њихових манифестација", закључио је Минић.
