Цвијановић: Све се дешавало у циљу да се Српској одузму надлежности

Извор:

Агенције

09.02.2026

13:25

Коментари:

0
Цвијановић: Све се дешавало у циљу да се Српској одузму надлежности
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић изјавила је да ова странка има обавезу да покаже пуна одговорност, а све с циљем заштите Републике Српске.

Цвијановићева је додала да је све оно што се дешавало у протеклом периоду имало за циљ да се Република Српска декапацитира и да јој се одузму надлежности.

Она је подсјетила и политички обрачун са руководством Републике Српске путем правосуђа у БиХ.

Према њеним ријечима, намјера је била да се Република Српска обезглави и поништи воља гласача.

"Све је рађено како би се облатио СНСД који је одговорно и предано ради већ много година", рекла је Цвијановићева на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Жељка Цвијановић

СНСД

Поновљени пријевремени избори

