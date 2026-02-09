Цвијановић: Све се дешавало у циљу да се Српској одузму надлежности

Извор:
09.02.2026
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић изјавила је да ова странка има обавезу да покаже пуна одговорност, а све с циљем заштите Републике Српске.
Цвијановићева је додала да је све оно што се дешавало у протеклом периоду имало за циљ да се Република Српска декапацитира и да јој се одузму надлежности.
Она је подсјетила и политички обрачун са руководством Републике Српске путем правосуђа у БиХ.
Према њеним ријечима, намјера је била да се Република Српска обезглави и поништи воља гласача.
"Све је рађено како би се облатио СНСД који је одговорно и предано ради већ много година", рекла је Цвијановићева на конференцији за новинаре у Бањалуци.
