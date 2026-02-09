Logo
Заказана сједница Колегијума Народне скупштине

Извор:

АТВ

09.02.2026

10:15

Коментари:

0
Заказана сједница Колегијума Народне скупштине
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић заказао је за уторак, 10.2.2026. године сједницу Колегијума Народне скупштине.

Сједница је заказана у 13 часова, а Колегијум би требало да утврди приједлог дневног реда и термин одржавања 31. посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

Тагови:

Народна скупштина Републике Српске

Ненад Стевандић

Коментари (0)
