Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача

08.02.2026

22:30

Коментари:

0
Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача
Фото: РТРС

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик изјавио је за Срну да је тужно и поражавајуће гледати како странка која је некада носила историјску одговорност у најтежим тренуцима за српски народ, данас за сопствени изборни пораз кривца тражи у том истом народу.

"Умјесто да се запита зашто им грађани не вјерују, врх СДС-а је одлучио да нападне вољу бирача, као да је народ дужан да гласа онако како њима одговара", истакао је Додик.

Након што је постало јасно да је народ Републике Српске на предсједничким изборима дао повјерење кандидату СНСД-а Синиши Карану, а ускратио кандидату СДС-а Бранку Блануши, Додик је рекао да је јавност имала прилику да види право лице опозиције кроз иступ Огњена Бодироге.

Додик је оцијенио да је још поразније што из њихових саопштења и у медијским иступима нема ниједне једине ријечи осуде према сталним политичким насртајима из Сарајева на Републику Српску и њене институције.

"Док се против Српске воде политичке и правосудне кампање, њима је највећи проблем – сопствени народ који им није дао глас. То јасно показује гдје су им приоритети. Ближи им је мирис намјештаја по страним амбасадама и осмијеси са политичким партнерима из Сарајева и Кристијаном Шмитом, него демократски глас сопственог народа", констатовао је организациони секретар СНСД-а.

Лакше им је, навео је он, да траже подршку споља него да се суоче са чињеницом да су изгубили повјерење код куће и зато и губе изборе, и зато неће доћи на власт.

"Јер Република Српска се не добија нападима на сопствени народ, већ борбом за његове интересе. А ту борбу, очигледно, више не воде они који су то данас показали пред камерама", закључио је Додик.

СНСД

резултати поновљених избора

Игор Додик

