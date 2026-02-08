Бојић: Огроман притисак од посматрача из СДС, полиција имала озбиљне проблеме са њима

Извор:
АТВ
08.02.2026
21:53
Предсједник Градског одбора СНСД Лакташи Мирослав Бојић честитао је новоизабраном предсједнику професору доктору, Синиши Карану на великој побједи у Републици Српској.
- Што се тиче Лакташа, хвала свим бирачима, грађанима и људима који су дали свој велики глас. То ћемо знати цијенити и, као и до сада, радићемо више и боље - навео је Бојић.
Бојић се захвалио и свима који су радили ове изборе, коалиционим партнерима.
- До ових избора није требало ни доћи. У Лакташима имамо осам одсто већу разлику на 24 бирачка мјеста гдје су избори поновљени. То је близу 300 гласова разлике. данашњи избори су били у никад тежим околностима, имали смо огроман притисак од посматрача из СДС, којих је сигурно било 150 и који су се константно смјењивали. Полиција је имала озбиљне проблеме са њима, јер су били стално у кругу од 50 метара, али овај изборни резултат говори да ми морамо да видимо да ли смо били покрадени 23. новембра. Детаљно ћемо изанaлизрати - каже Бојић.
Каже да вечерас славе и да се веселе велико успјеху и великој побједи.
- Можда и највећој у посљедњих 20 година. Разлика ће на укупном нивоу износити око 5,5 хиљада гласова, а када саберемо и она бирачка мјеста гдје није било понављања избора - истакао је Бојић.
