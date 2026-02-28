Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

Извор:
Сутра, 1. марта, Српска православна црква обележава Светог Памфила и остале мученике који су пострадали у вријеме цара Диоклецијана, почетком IV вијека.
Иако овај дан не спада у највеће црквене празнике, у народу се задржало неколико тихих, али јасних обичаја који се и данас поштују, посебно у породицама које држе до традиције.
Ријеч је о ранохришћанским страдалницима који су живот изгубили због вјере, међу којима су били презвитер Памфил, ђакон Валент, Павле, као и петорица браће, Илија, Исаија, Јеремија, Самуил и Данило. Њима су се придружили и Порфирије, Селевкије, Теодул и Јулијан, који су страдали јер су показали поштовање према мученицима.
За разлику од великих празника, овај дан нема развијене народне обичаје, али се у црквеном и народном календару сматра даном смирења. Вјерује се да сутра не треба започињати велике послове, нити доносити важне одлуке на брзину.
У многим крајевима Србије задржало се правило да се дан проведе мирно, без расправа и без тешких ријечи, из поштовања према страдању светитеља. Није обичај да се праве велика славља, већ да се оде у цркву, запали свијећа и помоли у тишини.
Занимљивости
Оно што се најчешће помиње јесте уздржавање од сукоба. Вјерује се да свака изговорена тешка ријеч на овај дан “дуже остаје”, односно да се лакше претвара у трајан проблем.
Зато се савјетује да се, колико год је могуће, избјегну расправе у кући и да се дан заврши у миру.
Нема строгих забрана, али се кроз традицију провлачи неколико правила која се и данас преносе:
Овај датум у календару не носи спектакл, већ подсјећање. На вјеру, на истрајност и на то колико тишина понекад говори више од свега.
