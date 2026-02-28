Logo
Large banner

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

Извор:

АТВ

28.02.2026

21:35

Коментари:

0
Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује
Фото: АТВ

Сутра, 1. марта, Српска православна црква обележава Светог Памфила и остале мученике који су пострадали у вријеме цара Диоклецијана, почетком IV вијека.

Иако овај дан не спада у највеће црквене празнике, у народу се задржало неколико тихих, али јасних обичаја који се и данас поштују, посебно у породицама које држе до традиције.

Ријеч је о ранохришћанским страдалницима који су живот изгубили због вјере, међу којима су били презвитер Памфил, ђакон Валент, Павле, као и петорица браће, Илија, Исаија, Јеремија, Самуил и Данило. Њима су се придружили и Порфирије, Селевкије, Теодул и Јулијан, који су страдали јер су показали поштовање према мученицима.

За разлику од великих празника, овај дан нема развијене народне обичаје, али се у црквеном и народном календару сматра даном смирења. Вјерује се да сутра не треба започињати велике послове, нити доносити важне одлуке на брзину.

У многим крајевима Србије задржало се правило да се дан проведе мирно, без расправа и без тешких ријечи, из поштовања према страдању светитеља. Није обичај да се праве велика славља, већ да се оде у цркву, запали свијећа и помоли у тишини.

Срећне жене

Занимљивости

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Оно што се најчешће помиње јесте уздржавање од сукоба. Вјерује се да свака изговорена тешка ријеч на овај дан “дуже остаје”, односно да се лакше претвара у трајан проблем.

Зато се савјетује да се, колико год је могуће, избјегну расправе у кући и да се дан заврши у миру.

Шта је дозвољено, а шта се избјегава

Нема строгих забрана, али се кроз традицију провлачи неколико правила која се и данас преносе:

  • не започињу се нови послови без потребе
  • избјегавају се свађе и напет разговор
  • дан је погодан за повлачење и личну рефлексију
  • одлазак у цркву и паљење свијеће сматра се посебно важним

Овај датум у календару не носи спектакл, већ подсјећање. На вјеру, на истрајност и на то колико тишина понекад говори више од свега.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови :

СПЦ

обичаји

светац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Занимљивости

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

1 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ројтерс: Хамнеи је мртав, пронађено тијело

1 ч

1
Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

Свијет

Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

1 ч

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Свијет

Медији: Вјерује се да је Хамнеи убијен

1 ч

0

Више из рубрике

Младен Софренић гради виолине

Друштво

Младен из Добоја очев хоби преточио у посао: Гради виолине које освајају свијет

3 ч

0
Полиција - сајбер насиље

Друштво

"Врбују дјецу путем интернета": У току кампања за подизање свијести о сајбер насиљу

3 ч

0
Дијете

Друштво

Рад са дјецом са потешкоћама захтијева системску подршку

3 ч

0
игрица Роблокс

Друштво

Шта је донијела игрица Роблокс и са каквим се опасностима суочавамо?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Ирански медији: Ајатолах је жив и руководи ситуацијом

21

55

Саво Милошевић нови тренер сарајевског Жељезничара

21

45

Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

21

35

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

21

27

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner