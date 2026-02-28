"Врбују дјецу путем интернета": У току кампања за подизање свијести о сајбер насиљу

Извор:
АТВ
28.02.2026
19:35
Коментари:0
Развојем информационих технологија расте и могућност злоупотребе истих, те свака особа која користи интернет, друштвене мреже или друге онлајн платформе може постати жртва кривичног дјела почињеног путем интернета.
Тим поводом грађанима су подијељени информативни леци који садрже основне информације о облицима насиља која могу бити извршена путем интернета.
"Треба упозоравати поготово дјецу ову, омладину а Бога ми и ове старије, много су и старији сад на друштвеним мрежама и вјерују у све и свашта. Њих је лакше чини ми се преварити него дјецу, омладина је мало боље упозната са тим", "Да ли се можда дијете или Ви сусрело са неком врстом злоупотребе односно насиља или било какве преваре на друштвеним мрежама? Срећом нисмо, било је ограничено вријеме и било је контроле донекле али срећом ништа није било", истакли су грађани.
Из Полицијске управе Приједор упозоравају грађане на опрез приликом употребе интернета, те напомињу да све корисне савјете могу пронаћи на званичној страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
"Овдје првенствено мислимо на заштиту дјеце с обзиром да смо ми у ранијем периоду имали евидентираних кривичних дјела рецимо обљуба над дјецом млађом од 15 година или обљуба над дјецом старијом од 15. година, гдје је управо извршилац тог кривичног дјела ту прву комуникацију са малољетним лицем остварио путем друштвених мрежа односно интернета", казала је портпарол Полицијске управе Приједор Звездана Алендаревић.
На подручју Полицијске управе Приједор током 2025. године евидентирано је 27 кривичних дјела високо-технолошког криминалитета, а надлежном тужилаштву поднесена су 22 извјештаја против 24 лица.
Најновије
Најчитаније
20
10
19
59
19
55
19
50
19
38
Тренутно на програму