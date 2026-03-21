Трамп о смрти Чак Нориса: Био је сјајан момак

21.03.2026
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је поводом смрти глумца и мајстора борилачких вјештина Чака Нориса да је он био "сјајан момак и присталица".
"Чак Норис је умро. Нисам то знао. Био је сјајан момак... Не би вам пало на памет да се борите са њим. Могу вам рећи, био је заиста добар и јак момак. Био је сјајан присталица. Баш штета", рекао је Трамп новинарима док је у петак напуштао Бијелу кућу и спремао се за пут у Мар-а-Лаго, преноси "Њузвик".
Норис је преминуо у 87. години у болници на Хавајима.
У четвртак је био хоспитализован у тамошњој болници, иако није познато шта је био разлог хоспитализације.
Чак Норис био је носилац црног појаса у каратеу, теквондоу, бразилском џиу-џицуу, џудоу и тенг су доу.
Поред глуме и борилачких вјештина, био је познат и по политичком ангажману – подржавао је републиканске кандидате и отворено истицао своје хришћанске вриједности и права на ношење оружја.
Подржао је Доналда Трампа у његовој првој предсједничкој кандидатури 2016. године, а прије предсједничких избора 2020. и 2024. године, писао је гостујуће колумне хвалећи америчког предсједника.
