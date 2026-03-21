Трамп о смрти Чак Нориса: Био је сјајан момак

АТВ

АТВ

21.03.2026

15:30

Трамп о смрти Чак Нориса: Био је сјајан момак
Фото: Printscreen/Youtube/Conan

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је поводом смрти глумца и мајстора борилачких вјештина Чака Нориса да је он био "сјајан момак и присталица".

"Чак Норис је умро. Нисам то знао. Био је сјајан момак... Не би вам пало на памет да се борите са њим. Могу вам рећи, био је заиста добар и јак момак. Био је сјајан присталица. Баш штета", рекао је Трамп новинарима док је у петак напуштао Бијелу кућу и спремао се за пут у Мар-а-Лаго, преноси "Њузвик".

Норис је преминуо у 87. години у болници на Хавајима.

У четвртак је био хоспитализован у тамошњој болници, иако није познато шта је био разлог хоспитализације.

Чак Норис био је носилац црног појаса у каратеу, теквондоу, бразилском џиу-џицуу, џудоу и тенг су доу.

Поред глуме и борилачких вјештина, био је познат и по политичком ангажману – подржавао је републиканске кандидате и отворено истицао своје хришћанске вриједности и права на ношење оружја.

Подржао је Доналда Трампа у његовој првој предсједничкој кандидатури 2016. године, а прије предсједничких избора 2020. и 2024. године, писао је гостујуће колумне хвалећи америчког предсједника.

(рт балкан)

Трамп подржао Орбана на парламентарним изборима

Никола Топић и Оклахома не иду код Доналда Трампа у Бијелу кућу

Да ли ће Трамп послати елитне јединице да отму ирански уранијум?

Трамп: Не желим прекид ватре у сукобу са Ираном

Америчка војска објавила колико мета је погодила у Ирану

Трамп подржао Орбана на парламентарним изборима

Трамп подржао Орбана на парламентарним изборима

Британци о нападу на војну базу Дијего Гарсија

