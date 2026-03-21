Америчка војска објавила колико мета је погодила у Ирану

21.03.2026
Америчка војска је погодила више од 8.000 мета у Ирану од почетка рата, а удари које врши Техеран су у опадању, изјавио је начелник Централне команде САД адмирал Бред Купер.
"До сада смо погодили преко 8.000 војних мета, укључујући 130 иранских бродова, што представља највеће уништавање морнарице у периоду од три седмице од Другог свјетског рата", навео је Купер.
Он је додао да америчка војска "уништава хиљаде иранских ракета, напредних нападачких дронова и цијелу иранску морнарицу, који се користе за ремећење међународног бродског саобраћаја".
"Њихова морнарица не плови, њихови тактички ловци не лете и изгубили су способност да лансирају ракете и дронове високим брзинама које су виђене на почетку сукоба. Наш напредак је очигледан", нагласио је Купер.
Он је рекао да је америчка војска и даље "усмјерена на уклањање деценијама старе пријетње из Ирана слободном протоку трговине кроз Ормуски мореуз", преносе израелски медији.
(Срна)
