Америчка војска објавила колико мета је погодила у Ирану

АТВ

21.03.2026

14:26

Америчка војска објавила колико мета је погодила у Ирану
Америчка војска је погодила више од 8.000 мета у Ирану од почетка рата, а удари које врши Техеран су у опадању, изјавио је начелник Централне команде САД адмирал Бред Купер.

"До сада смо погодили преко 8.000 војних мета, укључујући 130 иранских бродова, што представља највеће уништавање морнарице у периоду од три седмице од Другог свјетског рата", навео је Купер.

Он је додао да америчка војска "уништава хиљаде иранских ракета, напредних нападачких дронова и цијелу иранску морнарицу, који се користе за ремећење међународног бродског саобраћаја".

"Њихова морнарица не плови, њихови тактички ловци не лете и изгубили су способност да лансирају ракете и дронове високим брзинама које су виђене на почетку сукоба. Наш напредак је очигледан", нагласио је Купер.

Он је рекао да је америчка војска и даље "усмјерена на уклањање деценијама старе пријетње из Ирана слободном протоку трговине кроз Ормуски мореуз", преносе израелски медији.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

