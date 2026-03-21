Иран потврдио: Нападнут нуклеарни комплекс

АТВ

21.03.2026

11:23

Фото: Tanjug / AP / Satellite image

Комплекс за обогаћивање уранијума Шахид Ахмади Рошан у Натанзу поново је данас нападнут, саопштиле су иранске власти, наводећи да нема опасности по становништво нити цурења радиоактивног материјала.

Према наводима иранске агенције Тасним, напад су извеле Сједињене Америчке Државе и Израел.

У саопштењу се наводи да је напад усмјерен на комплекс за обогаћивање уранијума у Натанзу, док су надлежне службе одмах покренуле техничка испитивања како би се утврдило да ли је дошло до радиоактивне контаминације.

Иранска Национална служба за нуклеарну безбједност саопштила је да, према подацима система за праћење и спроведеним анализама, није забиљежено цурење радиоактивних материјала нити постоји опасност по становнике у околини објекта.

У извјештају се додаје да је напад, према оцени Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА), противан међународним законима и обавезама, укључујући Споразум о неширењу нуклеарног оружја (НПТ) и прописе о нуклеарној безбједности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Иран

nuklearna elektrana

Израел

Америка

radijacija

Прочитајте више

Да ли ће Трамп послати елитне јединице да отму ирански уранијум?

Свијет

Да ли ће Трамп послати елитне јединице да отму ирански уранијум?

3 ч

0
Иран повукао неочекиван потез према Јапану

Свијет

Иран повукао неочекиван потез према Јапану

3 ч

0
Вашингтон одобрио продају иранске нафте

Економија

Вашингтон одобрио продају иранске нафте

4 ч

0
Шок за Американце: Иран испалио балистичке ракете на базу "Дијего Гарсија" - ипак у домету?

Свијет

Шок за Американце: Иран испалио балистичке ракете на базу "Дијего Гарсија" - ипак у домету?

4 ч

0

Више из рубрике

Каква порука Орбана Додику: Ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се теби десило, хвала ти

Свијет

Каква порука Орбана Додику: Ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се теби десило, хвала ти

2 ч

4
"Друже, мијењај професију": Опљачкао шест банака, однио само 605 долара

Свијет

"Друже, мијењај професију": Опљачкао шест банака, однио само 605 долара

2 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Терористички напад у Чешкој је упозорење

2 ч

0
Да ли ће Трамп послати елитне јединице да отму ирански уранијум?

Свијет

Да ли ће Трамп послати елитне јединице да отму ирански уранијум?

3 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

13

08

Партизан срушио Хапоел, ново чудо од дјетета убацило 38 поена за црно-бијеле

12

57

Упозорење "Логистике БиХ": Угрожен опстанак транспорта

12

52

Једна ријеч из које је све јасно: Шта је Додик поручио Орбану након говора на "CPAC Hungary"

12

42

Трамп подржао Орбана на парламентарним изборима

12

40

Британци о нападу на војну базу Дијего Гарсија

