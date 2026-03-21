Иран потврдио: Нападнут нуклеарни комплекс

21.03.2026
Комплекс за обогаћивање уранијума Шахид Ахмади Рошан у Натанзу поново је данас нападнут, саопштиле су иранске власти, наводећи да нема опасности по становништво нити цурења радиоактивног материјала.
Према наводима иранске агенције Тасним, напад су извеле Сједињене Америчке Државе и Израел.
У саопштењу се наводи да је напад усмјерен на комплекс за обогаћивање уранијума у Натанзу, док су надлежне службе одмах покренуле техничка испитивања како би се утврдило да ли је дошло до радиоактивне контаминације.
Иранска Национална служба за нуклеарну безбједност саопштила је да, према подацима система за праћење и спроведеним анализама, није забиљежено цурење радиоактивних материјала нити постоји опасност по становнике у околини објекта.
У извјештају се додаје да је напад, према оцени Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА), противан међународним законима и обавезама, укључујући Споразум о неширењу нуклеарног оружја (НПТ) и прописе о нуклеарној безбједности.
