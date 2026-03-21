Да ли ће Трамп послати елитне јединице да отму ирански уранијум?

АТВ
21.03.2026
09:33
Коментари:0
Администрација предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа разматра опције за обезбјеђивање или извлачење иранског нуклеарног материјала, наводе извори за Си-Би-Ес.
Временски оквир за евентуалну операцију и даље је нејасан, а Трамп још није донио коначну одлуку.
Планирање укључује могућност распоређивања снага из Заједничке команде за специјалне операције, елитне јединице задужене за осјетљиве мисије спречавања ширења оружја.
Циљ америчке администрације је да Иран више не буде у стању да производи нуклеарно оружје. Према подацима Међународне агенције за атомску енергију, Техеран је до прошлог љета нагомилао око 440 килограма уранијума обогаћеног до 60 одсто, што је близу нивоа потребног за производњу нуклеарног оружја.
Вјерује се да се већи дио тог материјала налази испод нуклеарних локација које су Сједињене Америчке Државе бомбардовале прошле године.
Генерални директор Међународне агенције за атомску енергију Рафаел Гроси оцијенио је да би евентуална операција запљене била технички захтјевна и ризична, јер се ради о високо контаминираном уранијум-хексафлуориду.
"Не кажем да је то немогуће. Постоје војни капацитети да се то уради, али би то свакако била веома изазовна операција", навео је Гроси.
Трамп је јуче на својој платформи Истина поручио да су Сједињене Америчке Државе "веома близу испуњења својих циљева", док разматрају смањење војних активности на Блиском истоку.
Прије избијања сукоба, Вашингтон и Техеран водили су индиректне преговоре о ограничавању иранског нуклеарног програма, укључујући смањење нивоа обогаћења уранијума и његову конверзију у нуклеарно гориво.
Међутим, Трамп је захтијевао потпуни прекид обогаћивања, што је иранска страна одбила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
14 ч15
Најновије
Најчитаније
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
Тренутно на програму