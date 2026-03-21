Упозорење из Москве: Европљани ће се суочити са тешким животом због двије ствари

АТВ

21.03.2026

08:40

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

"Обични" становници Европе суочити са тешкоћама, јер, русофобичне европске и британске бирократе одбацују поуздану и јефтину руску нафту".

Рекао је ово предсједник Руског фонда за директне инвестиције (РДИФ) и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

- Када сједите без клима уређаја, не можете да користите ауто, немате посао и не можете да платите рачуне, сјетите се да су Урсула (Фон дер Лајен, предсједница Европске комисије), Каја (Калас, шефица европске дипломатије) и други русофобични бирократи из ЕУ/УКР ово изазвали одбијајући поуздане и јефтине руске енергетске испоруке - написао је Дмитријев на друштвеној мрежи Икс.

Русија је више пута саопштила да је Запад направио озбиљну грешку одбијајући да купује енергетске ресурсе од Русије, што би је могло довести у нову, интензивнију зависност због виших цијена.

Москва тврди да они који су одбили да купују руске енергенте и даље их заправо купују преко посредника по вишим цијенама и да ће наставити да купују руски угаљ, нафту и гас.

