Аутор:АТВ
21.03.2026
08:40
Коментари:0
"Обични" становници Европе суочити са тешкоћама, јер, русофобичне европске и британске бирократе одбацују поуздану и јефтину руску нафту".
Рекао је ово предсједник Руског фонда за директне инвестиције (РДИФ) и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
- Када сједите без клима уређаја, не можете да користите ауто, немате посао и не можете да платите рачуне, сјетите се да су Урсула (Фон дер Лајен, предсједница Европске комисије), Каја (Калас, шефица европске дипломатије) и други русофобични бирократи из ЕУ/УКР ово изазвали одбијајући поуздане и јефтине руске енергетске испоруке - написао је Дмитријев на друштвеној мрежи Икс.
Русија је више пута саопштила да је Запад направио озбиљну грешку одбијајући да купује енергетске ресурсе од Русије, што би је могло довести у нову, интензивнију зависност због виших цијена.
Москва тврди да они који су одбили да купују руске енергенте и даље их заправо купују преко посредника по вишим цијенама и да ће наставити да купују руски угаљ, нафту и гас.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
14 ч15
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
Тренутно на програму