Ова европска земља је ограничила цијену струје

Аутор:АТВ
19.03.2026
21:45
Коментари:0
Португалска Влада одобрила је закон који јој омогућава да привремено ограничи цијене електричне енергије за домаћинства и већину предузећа.
Међутим, иберијско велепродајно тржиште далеко је испод нивоа који би покренуо његову употребу.
Министар Антонио Леитао Амаро рекао је да ће, уколико се достигне тај критични ниво, бити проглашена енергетска криза и Влада ће моћи да предузме мјере за подршку домаћинствима и предузећима, искључујући само веома велике компаније.
Према његовим ријечима, ограничења цијена електричне енергије биће праћена мјерама енергетске ефикасности, при чему ће домаћинства морати да смање потрошњу на 80 одсто нивоа из претходне године, а компаније на 70 одсто.
Механизам заштите потрошача биће примијењен ако малопродајне цијене електричне енергије порасту за више од 70 одсто или пређу 2,5 пута петогодишњи просјек, прелазећи тако 180 евра по мегават-часу.
"Ове мјере интервенције на тржишту укључују могућност ограничавања малопродајних цијена електричне енергије или одређивања цијена испод трошкова производње", рекао је Амаро на конференцији за новинаре након састанка Владе.
Он је додао да би Влада покрила почетне трошкове подршке који би касније били надокнађени.
Цијена електричне енергије на иберијском велепродајном тржишту данас је износила око 37,6 евра по мегават-часу.
Широм свијета расте забринутост да ће трошкови енергије повезани са америчко-израелским ратом против Ирана наштетити глобалној економији и финансијски оптеретити домаћинстава, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
50
22
49
22
46
22
35
Тренутно на програму