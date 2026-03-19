Logo
Large banner

Нетанјаху се обраћа Израелцима: Ми смо нација лавова, промијенићемо Блиски исток, то вам обећавам

19.03.2026

20:29

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Наставља се сукоб Израела и Ирана. Израелски премијер Бењамин Нетанјаху обратио се нацији и поручио да ће Израел промијенити Блиски исток и да су Израелци нација лавова.

Нетанјаху: Израел није увукао САД у рат с Ираном

Бењамин Нетанјаху почео је да набраја све циљеве у Ирану које израелска војска покушава да уништи, укључујући ракетни и арсенал дронова, лансирне системе, као и нуклеарну инфраструктуру – попут фабрика за производњу дијелова за ракете.

Он је рекао да уништавају иранску индустрију на начин „како то раније нису радили“, али да „још има посла и да ће га обавити“.

Нетанјаху је такође рекао да жели да разбије још једну, како је навео, „лажну вијест“, да је Израел увукао САД у сукоб с Ираном.

– Да ли заиста неко мисли да неко може да говори предсједнику Трампу шта да ради? Ма дајте – рекао је.

Додао је да Доналд Трамп „увијек доноси одлуке на основу онога што сматра добрим за Америку“ и за „будуће генерације“.

Нетанјаху: Имамо три циља у Ирану

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху сазвао је ванредну конференцију за медије на којој је известио о стању на ратишту, док се сукоб с Ираном и даље заоштрава.

Нетанјаху је своје обраћање започео поруком израелским грађанима, истакавши понос због њихове истрајности и храбрости.

– Свјестан сам да је боравак у сигурним собама и склоништима тежак, али цијели свијет разумије да смо ми нација лавова – поручио је.

Према његовим ријечима, Израел у својим операцијама спроводи три кључна циља: потпуно уништење иранског нуклеарног програма, потпуну елиминацију програма балистичких пројектила, као и стварање услова који ће самим Иранцима омогућити да своју судбину узму у своје руке.

– Могућност обогаћивања уранијума смо им уништили, као и способност производње балистичких пројектила – наставио је израелски премијер.

Нагласио је да су уништили иранске капацитете „до те мјере да не могу да постигну оно што су планирали“. Тврди да је Иран желио да сруши хиљаде зграда у Израелу, али да оне умјесто тога падају по Либану и Ирану.

– Промијенићемо Блиски исток, то вам обећавам. Иран је слабији него икада, а Израел јачи – додао је.

Нетанјаху обећао да ће „у потпуности уништити“ способности Ирана

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да Иран, након 20 дана сукоба, више нема могућност ни да обогаћује уранијум нити да развија балистичке ракете.

– Потпуно ћемо их сломити, све њихове способности – рекао је Нетанјаху.

Бењамин Нетанјаху је изјавио да су уништили иранске способности „до те мјере“ да више не могу да остваре „оно што су планирали“.

Рекао је да је Иран желио да сруши хиљаде зграда у Израелу, али да оне умјесто тога падају по Либану и Ирану.

– Промијенићемо Блиски исток, обећавам вам то – рекао је.

Додао је да је Иран „слабији него икада“, док је Израел јачи. У директној поруци грађанима Израела који се питају колико ће рат трајати, Нетанјаху је рекао да ће „трајати колико год буде потребно“.

– Заједно ћемо радити и заједно ћемо побиједити – поручио је.

Рат с Ираном могао би да угрози снабдијевање храном и да подигне цијене

Дуготрајно повећање цијена енергената као посљедица рата на Блиском истоку могло би да доведе до тога да глобална трговина ове године порасте само за 1,4%. Свјетска трговинска организација (World Trade Organization – WTO) наводи да је то мање од очекиваних 1,9%.

Глобална трговина је већ била ослабила због тарифа Доналда Трампа и све већих ограничења у међународној трговини.

Шефица WTO-а, др Нгози Окоњо-Ивеала, изјавила је за BBC да прекиди на тржиштима нафте и гаса такође угрожавају снабдијевање ђубривом, што би могло да смањи доступност хране и да подигне цијене. Она је додала да су Тајланд, Индија и Бразил посебно рањиви.

Окоњо-Ивеала је нагласила да је глобална економија тренутно пуна неизвјесности, што представља њен највећи изазов.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

26

Језива сцена у Лиги шампиона: Фудбалеру реклама откинула пола прста, хитно оперисан

21

19

Жена се пожалила на свекрву, отац Предраг Поповић јој дао савјет који ће дуго памтити

21

17

Лидери 25 чланица ЕУ усвојили закључке о Украјини, Орбан и Фицо нису потписали

20

58

Зашто је гориво у Европи скупо када увози само 6% са Блиског истока?

20

54

Драматична ситуација на свјетском тржишту: Штедња горива - нова реалност?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner