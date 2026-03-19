Драматичан снимак: Ракета пала поред руског новинара, хитно пребачен у болницу

19.03.2026
Дописник мреже РТ Стив Свини и његов сниматељ Али Рида рањени су у израелском нападу на југу Либана.
Извори са терена наводе да су Суини и сниматељ задобили повреде екстремитета узроковане шрапнелима од експлозије.
❗️ Moment Israel DIRECTLY HITS RT crew https://t.co/cxNTq2htyY pic.twitter.com/IWLmKGHwSj— RT (@RT_com) March 19, 2026
Обојица су у свjесном стању пребачена у болницу.
Тим поводом огласила се Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова која је рекла да Москва очекује реакцију међународних организација.
