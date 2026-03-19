Дмитријев: Цунами поскупљења ће уништити Европу

СРНА

19.03.2026

14:06

Дмитријев: Цунами поскупљења ће уништити Европу
Предстојећи велики талас поскупљења, изазван драматичним растом цијена нафте и гаса, ће уништити Европу, упозорио је директор Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев.

"Цунами поскупљења нафте и гаса ће уништити Европу. Он произилази из тврдоглаве стратешке глупости русофоба попут /предсједника Европске комисије/ Урсуле фон дер Лајен и /високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност/ Каје Калас, које упорно одбацују поуздане и исплативе руске енергенте", написао је Дмитријев на "Иксу".

Он је упитао да ли је сада прекасно за искупљење ЕУ, након катастрофалне енергетске политике коју ратни хушкачи из Брисела воде већ годинама.

Дмитријев је напоменуо да је цијена гаса у Европи само данас порасла за 26 одсто.

Он је подсјетио на своје раније објаве на "Иксу", у којима је прогнозирао да ће цијене енергената у ЕУ бити и дупло више него што су аналитичари Уније предвиђали.

