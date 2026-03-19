19.03.2026
Европа се, умјесто да преговара за столом о рјешењу украјинске кризе, подвукла под њега, изјавила је Марија Захарова, коментаришући захтјев њемачког канцелара Фридриха Мерца за мјесто на преговорима о Украјини.
"Већ су имали мјесто. Умјесто да преговарају за столом, они су се подвукли испод стола, манипулишући споразумима из Минска", објаснила је Захарова.мерц
Раније је њемачки канцелар Фридрих Мерц захтијевао да Сједињене Државе одобре ЕУ место за преговарачким столом како би се ријешила ситуација у Украјини.
Белгијски премијер Барт де Вевер такође је изразио жаљење што Европска унија финансира сукоб у Украјини, али не учествује у преговорима.
