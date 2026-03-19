Захарова: Умјесто да преговарају за столом, подвукли су под сто

19.03.2026

13:36

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Европа се, умјесто да преговара за столом о рјешењу украјинске кризе, подвукла под њега, изјавила је Марија Захарова, коментаришући захтјев њемачког канцелара Фридриха Мерца за мјесто на преговорима о Украјини.

"Већ су имали мјесто. Умјесто да преговарају за столом, они су се подвукли испод стола, манипулишући споразумима из Минска", објаснила је Захарова.мерц

Раније је њемачки канцелар Фридрих Мерц захтијевао да Сједињене Државе одобре ЕУ место за преговарачким столом како би се ријешила ситуација у Украјини.

Белгијски премијер Барт де Вевер такође је изразио жаљење што Европска унија финансира сукоб у Украјини, али не учествује у преговорима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Марија Захарова

Европа

pregovori

Фридрих Мерц

