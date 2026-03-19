Планирате посјетити неку од ових дестинација? Ово су нова правила

Аутор: АТВ
19.03.2026
12:57
Италија посљедњих година уводи бројне мјере како би се носила са прекомјерним туризмом.
Након накнаде за посету Фонтани ди Треви у Риму, улазница за Венецију и резервација за популарну стазу "Path оf Love у Cinque Terre", нове мјере се уводе и на три веома посјећене дестинације: Капри, Фиренца и планинско село Санта Мадалена у Доломитима.
Циљ није ограничити долазак туриста, већ подстаћи одговорније и обзирније понашање посјетилаца.
На острву Капри, гдје живи око 13.000 становника, током љета дневно долази и до 50.000 туриста. Због тога ће од овог љета организоване туристичке групе бити ограничене на највише 40 особа. За групе веће од 20 особа забрањени су разгласи, а водичи морају користити слушалице за посјетиоце.
Такође, више неће смети користити упадљиве кишобране или натписе за окупљање група, већ дискретне ознаке. Самостални посјетиоци неће бити погођени новим правилима, а власти истичу да они који остану на острву дуже могу доживјети мирнију и аутентичнију страну Каприја.
У Фиренци је проблем пренапучених улица довео до забране вањског постављања столова и тераса на 60 улица у историјској језгри која је под заштитом УНЕСЦО-а, укључујући области попут "Pomte Vecchio" и "Piazzale degli Uffizi". На још 73 улице уведена су строжа правила, попут забране пластичних церада, реклама и јаке расвјете. Иако неки локални становници подржавају мјеру јер смањује гужве и олакшава пролаз хитним службама, други сматрају да то није дугорочно рјешење проблема масовног туризма и да би могло штетити угоститељима, преноси Каматица.
