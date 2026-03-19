Logo
Large banner

Планирате посјетити неку од ових дестинација? Ово су нова правила

Аутор:

АТВ

19.03.2026

12:57

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Италија посљедњих година уводи бројне мјере како би се носила са прекомјерним туризмом.

Након накнаде за посету Фонтани ди Треви у Риму, улазница за Венецију и резервација за популарну стазу "Path оf Love у Cinque Terre", нове мјере се уводе и на три веома посјећене дестинације: Капри, Фиренца и планинско село Санта Мадалена у Доломитима.

Циљ није ограничити долазак туриста, већ подстаћи одговорније и обзирније понашање посјетилаца.

Мање туристичке групе на Каприју

На острву Капри, гдје живи око 13.000 становника, током љета дневно долази и до 50.000 туриста. Због тога ће од овог љета организоване туристичке групе бити ограничене на највише 40 особа. За групе веће од 20 особа забрањени су разгласи, а водичи морају користити слушалице за посјетиоце.

Сијалица свјетло струја

Друштво

Опасност од пожара: Из продаје повучен свјетлосни ланац

Такође, више неће смети користити упадљиве кишобране или натписе за окупљање група, већ дискретне ознаке. Самостални посјетиоци неће бити погођени новим правилима, а власти истичу да они који остану на острву дуже могу доживјети мирнију и аутентичнију страну Каприја.

Забрана постављања тераса у старој језгри Фиренце

У Фиренци је проблем пренапучених улица довео до забране вањског постављања столова и тераса на 60 улица у историјској језгри која је под заштитом УНЕСЦО-а, укључујући области попут "Pomte Vecchio" и "Piazzale degli Uffizi". На још 73 улице уведена су строжа правила, попут забране пластичних церада, реклама и јаке расвјете. Иако неки локални становници подржавају мјеру јер смањује гужве и олакшава пролаз хитним службама, други сматрају да то није дугорочно рјешење проблема масовног туризма и да би могло штетити угоститељима, преноси Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

putovanja

Италија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опасност од пожара: Из продаје повучен свјетлосни ланац

Друштво

Опасност од пожара: Из продаје повучен свјетлосни ланац

3 ч

0
Погођена Рафинерија САМРЕФ, шире се снимци разорног напада Ирана

Свијет

Апокалиптични снимци освете Ирана - ватра на све стране

3 ч

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

Познати трговачки ланац пред колапсом: Затварају се десетине продавница

3 ч

0
Битно: О финансирању и подршци лијечења дјеце у иностранству

Емисије

Битно: О финансирању и подршци лијечења дјеце у иностранству

3 ч

0

Више из рубрике

Погођена Рафинерија САМРЕФ, шире се снимци разорног напада Ирана

Свијет

Апокалиптични снимци освете Ирана - ватра на све стране

3 ч

0
Жена са Балкана отишла у Њемачку да ради: "Овд‌је само пада киша и рачуни"

Свијет

Жена са Балкана отишла у Њемачку да ради: "Овд‌је само пада киша и рачуни"

4 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Аустралији пријети катастрофа: Почела евакуација становништва

4 ч

0
ЕУ

Свијет

"Политико": Лидери ЕУ планирају обрачун са Будимпештом

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

52

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner