Аустралији пријети катастрофа: Почела евакуација становништва

Становници сјеверног Квинсленда у Аустралији припремају се за долазак тропског циклона Нарел, који се интензивирао у систем пете категорије са ветровима који могу да достигну 260 километара на сат.
Прогнозе предвиђају да ће Нарел током ноћи остати у петој категорији прије него што сутра ујутру погоди копно као четврта категорија, са озбиљним последицама, пренио је АБЦ.
Аустралијски Биро за метеорологију издао је званично упозорење за источне дијелове Сјеверне територије, укључујући Грут Ајландт, Боролулу и подручје јужно од Нхулунбаја, али не и сам Нхулунбај.
Такође је издато упозорење на поплаве због очекиваних обилних падавина које могу да изазову пораст нивоа локалних потока и ријека, укључујући и већ поплављена подручја.
Стотине становника, укључујући заједницу Нумбулвар, евакуисано је прије доласка циклона, а аустралијске одбрамбене снаге ангажоване су за помоћ.
Координатор за катастрофе у Квинсленду, Крис Стрим, упозорио је да "не може да претера" када је ријеч о озбиљности припрема. Он је истакао да вјетрови овог интензитета могу да разнесу шупе, однесу караване и створе опасне предмете у ваздуху, са потенцијално фаталним исходом.
Стрим је додао да ће свако коме је потребна хитна помоћ морати да сачека док циклон не прође, јер није безбједно слати спасилачке и тимове за хитне интервенције по таквом времену.
Након циклона, очекују се прекиди далековода и штета на инфраструктури, а радови на поправци биће обављени тек када услови постану безбједни, преноси Танјуг.
Cyclone #Narelle is expected to RAPIDLY INTENSIFY before striking the northern portions of Queensland #Australia as a potential MAJOR #CYCLONE within the next 60 hours. Will definitely need to watch this closely!#wx pic.twitter.com/6k8ZEbrGB8— Hurricane Chaser Chase (@hurricane_chase) March 17, 2026
