Држављани Србије протјерани из Црне Горе

19.03.2026
Држављани Србије, М. С. и Д. Г., два оперативно интересантна лица, протјерана су из Црне Горе уз забрану уласка, зато што су евидентирани као извршиоци кривичних дјела и прекршаја у матичној држави, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Полиција је спровела циљане активности на терену усмјерене на откривање, спречавање и сузбијање дјеловања организованих криминалних група. У том контексту, у центру Подгорице идентификовали су и извршили контролу М.С. и Д.Г.
“Том приликом, увидом у електронске евиденције које води полиција, утврђено је да именовани немају пријављен боравак сходно одредбама Закона о странцима. Даљом контролом је утврђено да су од 12. марта 2026. године били смјештени у једном хотелу у Подгорици, при чему није извршена законом прописана пријава боравка гостију од стране пружаоца услуге смјештаја", наводе из Управе полиције.
Полиција је издала прекршајне налоге хотелу и одговорном лицу, због почињених прекршаја из Закона о странцима.
За М.С. и Д.Г. утврђено је да су починиоци више кривичних дела и прекршаја у Србији.
"Такође, спроведеним мерама и радњама утврђено је да је лице Д.Г. незаконито ушао на територију Црне Горе и боравио без законског основа, те је против њега од стране полицијских службеника за странце у Подгорици поднијета прекршајна пријава Суду за прекршаје у Подгорици, гдје је проглашен кривим и кажњен новчаном казном због почињеног прекршаја из Закона о странцима", наводе из УП.
Полиција је донијела рјешење о протјеривању из Црне Горе, након чега је именовани принудно удаљен преко граничног прелаза Добраково, уз забрану уласка у Црну Гору у трајању од једне године.
М. С. је отказан боравак, са роком за напуштање територије Црне Горе без одлагања, уз забрану уласка у трајању од једне године, преноси Телеграф.рс.
