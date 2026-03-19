За туристичку сезону на Јадрану потребно око 95.000 радника

Танјуг

19.03.2026

09:18

За туристичку сезону на Јадрану потребно око 95.000 радника
У Хрватској ће за предстојећу туристичку сезону, према процјенама те земље, бити потребно око 70.000 радника, што је око 5.000 више него прошле године, а у Црној Гори према подацима Привредне коморе око 25.000 сезонских радника, објавио је данас Инфостуд.

Како је наведено, само у Будви потребно је најмање 5.000 радника у туризму и угоститељству.

Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила 138 украјинских дронова

Оваква потражња отвара значајне могућности и за раднике из Србије, а то потврђују и подаци са сајта Инфостуд, гдје послодавци из региона већ активно траже кадрове за предстојећу сезону, наведено је у саопштењу.

Највећи број радних мјеста је традиционално у сектору угоститељства, гдје послодавци најчешће траже конобаре, куваре, помоћне куваре, помоћне раднике у кухињи, као и хигијеничаре и собарице.

Поред тога, траже се и аниматори, рецепционери и радници на одржавању, који су неопходни за функционисање хотела и туристичких комплекса.

илу-аутобус-16032026

Свијет

Стали возови и аутобуси у Њемачкој

Када је ријеч о зарадама, конобари могу очекивати мјесечне плате од око 1.200 до 1.600 евра, док бармени зарађују између 1.400 и 1.600 евра.

Рецепционери могу рачунати на износе од око 1.300 до 1.500 евра, док радници на одржавању и мајстори најчешће зарађују између 1.100 и 1.300 евра.

У туристичким зонама траже се и продавци, чије плате могу достићи 1.600 до 1.800 евра.

У кухињи је и даље највећа потражња за куварима, чије зараде се крећу у распону од 1.800 до 2.500 евра, док шефови кухиња могу да очекују плату и до 3.000 евра мјесечно.

Роштиљ мајстори могу очекивати зараде од 1.400 до 1.900 евра, док су пица мајстори такође веома тражени, са платама између 1.900 и 2.500 евра.

илу-новац-27102025

Економија

Srpska Српска уводи нове подстицаје: До 1.000 КМ по раднику

Помоћни кувари зарађују између 1.400 и 1.800 евра, а помоћни радници у кухињи од 900 до 1.400 евра.

Сезонски послови у туризму често подразумијевају и додатне погодности попут обезбијеђеног смјештаја и исхране, што запосленима значајно смањује трошкове током боравка на мору.

Подаци Инфостуда показују и да се највећи број пријава биљежи за позиције рецепционера, собарица и помоћних радника у кухињи, док је мањи број кандидата за квалификованије позиције попут кувара, посластичара, роштиљ мајстора и пица мајстора.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Друштво

Свештеник ријешио дилему многих вјерника: Шта урадити ако се омрсимо током поста?

Овај тренд додатно потврђује дугогодишњи недостатак стручне радне снаге у туризму и угоститељству, који је присутан широм региона.

Прочитајте више

Полиција аутомобил

Хроника

Трагедија код Зенице: Страдао пјешак

3 ч

0
Вода чаша

Друштво

Какав је квалитет воде коју пијемо?

3 ч

0
Виц дана: Зашто роде стоје на једној нози

Вицеви

Виц дана: Зашто роде стоје на једној нози

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Бачена запаљива направа у познати ресторан

3 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Регион

Словенија уводи рестрикције: Ево колико можете наточити горива!

15 ч

0
Crna Gora more

Регион

Љетовање у Црној Гори све скупље: Ко не резервише сад, плаћа дупло

15 ч

0
Ацо Ђукановић

Регион

"Пет милион евра није довољно за пуштање на слободу Аца Ђукановића"

22 ч

0
Мајка и беба

Регион

Покренута иницијатива за пет година радног стажа мајкама

1 д

1
